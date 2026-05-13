Как запрет на дешевые авто в КНР отразился на рынке

Еще год назад китайский авторынок напоминал шведский стол, за который платило государство: бренды множились в геометрической прогрессии, а ценовые войны напоминали гонку на выживание. Однако май 2026 года мы встречаем в совершенно иной реальности. Запрет на продажу автомобилей ниже себестоимости и окончательный демонтаж системы госсубсидий для электрокаров стали той самой "холодной ванной", которая за три месяца превратила хаотичную экспансию в жесткий естественный отбор. Об этом "Российской газете" рассказал основатель компании ВсёИзКитая, председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации Экспортёров и Импортеров Андрей Коган.

Важно понимать: введенные регуляторами ограничения - это в первую очередь внутрикитайская терапия, но она влияет на весь китайский автопром. Пекин решил остановить внутренний каннибализм, когда компании в погоне за долей рынка уничтожали собственную маржинальность и подрывали устойчивость финансовой системы страны.

Однако локальность этих мер не должна вводить в заблуждение. Несмотря на то, что правила игры изменились "внутри периметра", последствия ощутит весь мир. Когда крупнейший авторынок планеты перестает конкурировать ценниками, он начинает конкурировать инженерной мыслью. Для нас, как для потребителей, это означает одно: эпоха дешевых, но "сырых" решений заканчивается, уступая место продуктам принципиально иного уровня.

До февраля 2026 года стратегия многих молодых стартапов была до боли простой: демпинговать, захватывать долю рынка и надеяться на субсидии. Запрет на продажу "в минус" выбил табуретку из-под ног тех, кто не успел выйти на самоокупаемость.

За последние три месяца с карты начали исчезать "бренды-эфемеры". Те, кто выживал только за счет агрессивных скидок, столкнулись с невозможностью обосновать свою цену перед государственными аудиторами. Рынок перестал быть полем для азартных игр с инвесторскими деньгами, что мгновенно очистило его от балласта. В игре остались только те, кто умеет считать деньги и строить качественные машины.

Лишившись возможности демпинговать, китайские автогиганты оказались в ситуации, когда покупателя нужно брать чем-то, кроме скидки. Это привело к тектоническому сдвигу в сторону качества сборки и прогрессивности решений. Если машину нельзя продать за бесценок, производитель инвестирует в её долговечность, чтобы оправдать возросшую рыночную стоимость. Мы наблюдаем бум в технологиях: программное обеспечение, продвинутые системы автономного вождения и новые типы аккумуляторов стали единственным способом выделиться в условиях "замороженных" цен.

За три месяца мы увидели больше реальных инноваций, чем за предыдущие два года бесконечных прайс-листов.

Три месяца под знаком "честной цены" показали, что февральский ультиматум стал для индустрии не приговором, а мощнейшим акселератором. Как ни парадоксально, жесткие ограничения пошли рынку на пользу: когда демпинг оказался вне закона, у брендов не осталось иного выбора, кроме как переместить поле битвы из бухгалтерии в конструкторские бюро.

Вместо изматывающих ценовых войн компании сфокусировались на поиске прорывных технологических решений. В мае 2026 года мы видим плоды этого принудительного прогресса: резкий скачок в эффективности твердотельных батарей и интеграцию продвинутого ИИ уже в базовые комплектации. Рынок окончательно избавился от маркетингового "шума", оставив место тем, кто готов предлагать реальный интеллект автомобиля. Китайский автопром повзрослел, сменив девиз "доступность любой ценой" на "технологическое превосходство как стандарт, - отметил эксперт.