Китайский Volkswagen Tiguan прошел разбор "ЗР": в чем отличие от машин из ЕС

Эксперт "За рулем" Александр Виноградов провел детальный разбор китайского Volkswagen Tiguan, выделив его основные особенности и отличия от европейской версии.

Ключевым различием, по его словам, является удлиненная колесная база, обеспечивающая больше места на втором ряду, и увеличенный объем багажника.

Под капотом находится двухлитровый турбомотор EA888 четвертого поколения, развивающий 220 л.с. и 350 Нм крутящего момента. В паре с ним работает коробка DSG. Виноградов называет эту комбинацию "знакомой и отличной", отмечая быструю реакцию на педаль газа и хорошую эластичность.

Полный привод сохранен, а разгон до 100 км/ч занимает 7,5 секунды. Подвеска базируется на платформе MQB Evo, которую, по мнению эксперта, невозможно испортить. Однако на неровностях автомобиль проходит жестко, сохраняя энергоемкость. Дорожный просвет составляет 190 мм.

Эргономика изменилась в сторону отказа от физических кнопок: климат-контроль интегрирован в медиасистему, а под экраном остались только сенсорные кнопки температуры и громкости.

Для адаптации китайской медиасистемы в России приходится использовать специальный адаптер, стоимость которого доходит до 30 тысяч рублей. Все кузовные панели автомобиля оцинкованы, что гарантирует хорошую коррозионную стойкость. В РФ медианная стоимость кроссовера, привезенного по параллельному импорту, составляет на данный момент около 6 млн рублей.

