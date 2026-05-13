В России обрушился импорт подержанных машин с мощными моторами

C января по апрель 2026 года российские импортеры ввезли в страну чуть более 5,4 тысячи подержанных легковых машин, мощность моторов которых превышает 160 лошадиных сил. За аналогичный период прошлого года объем поставок таких иномарок составлял 44,1 тысячи единиц. Таким образом, падение оказалось восьмикратным, пишет в своем Сергей Целиков.

При этом общий поток импортированных автомобилей с пробегом показал рост почти на 18 процентов. Показатель увеличился со 105 тысяч до 123,7 тысячи машин. Это произошло исключительно за счет ввоза техники с менее производительными силовыми агрегатами.

Эксперт отметил, что структура рынка кардинально перестроилась. Если год назад доля мощных машин доходила почти до 42 процентов от всего объема импорта подержанных автомобилей, то сейчас она упала до 4,5 процента. Ввозить в Россию подержанные машины с мощным двигателем стало экономически невыгодно для абсолютного большинства покупателей и перекупщиков. К этому привело резкое повышение утилизационного сбора.

