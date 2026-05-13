Cкорость падения: какие модели теряют в цене катастрофически быстро

Рынок подержанных автомобилей полон неожиданностей: некоторые модели теряют в цене катастрофически быстро. Эксперты составили рейтинг из десяти машин, которые обесцениваются быстрее всего за первые пять лет, и лидирует в нем водородный седан Toyota Mirai, теряющий до 84% стоимости из-за неразвитой инфраструктуры заправок. Потери других моделей тоже впечатляют: около двух третей цены улетучивается у Nissan Armada, Nissan Leaf и нескольких других. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Среди внедорожников особенно быстро дешевеет Nissan Armada: снижение цены достигает 66% из-за большого расхода топлива и отсутствия обновлений. Электромобили также не лидируют по сохранности стоимости: старые версии Nissan Leaf теряют около 66% из-за устаревших технологий, а Honda Prologue и Nissan Ariya — примерно на 64% и 63% соответственно, что объясняется слабым спросом и конкуренцией. Снятие с производства Chrysler Voyager и Nissan Titan XD привело к падению их стоимости на 64% за тот же срок.

Volkswagen ID.4 и Dodge Durango, несмотря на разные сегменты, объединяет высокая потеря цены — около 63% за пять лет. ID.4 сталкивается с мощной конкуренцией от Tesla и Hyundai-Kia, а Durango — с высокими эксплуатационными расходами и недостатком современных функций. Замыкают список два «аутсайдера» от Dodge: кроссовер Hornet, теряющий 62% стоимости из-за высокой цены и среднего качества, и уже упомянутый Durango.