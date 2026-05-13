Каждый четвертый москвич выбирает машины "альтернативных" марок

Глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков рассказал в Max о том, как много машин сегодня покупают по параллельному импорту в России в целом и в Москве в частности.

По информации аналитика, доля глобальных брендов, поставляемых в Россию по альтернативным каналам, составляет за истекший период 2026 года 14%.

В Москве же этот показатель выше в два раза и составляет 27%. Таким образом, каждый четвертый житель столицы фактически отказывается от продукции российского и китайского автопрома в пользу альтернативного импорта.

Целиков также уточнил, что в столице в сегменте параллельного импорта лидерство удерживает Toyota. За четыре истекших месяца 2026 года было куплено 2316 автомобилей этой марки.

Второе и третье места - у BMW (1998 шт) и Mercedes-Benz (1673 шт).

Далее следуют Mazda (1282 шт), Audi (1172 шт) и Volkswagen (1076 шт).

В десятку входят также Skoda, Kia, Land Rover и Lexus.

В целом за первые четыре месяца текущего года москвичи приобрели 50,8 тыс. новых "легковушек". Это 13% от общероссийских продаж, отмечает Целиков.

