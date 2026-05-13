Почему на современных автомобилях нет дворников на фарах
Раньше дворники на фарах были обычным делом. Их ставили на Жигули, Нивы, Москвичи, а иногда и на импортные машины. Они работали вместе с основными щетками и эффективно очищали стекла. Сегодня такие системы встречаются крайне редко. Почему?
1. Сложная форма современных фар
Раньше фары были простыми, чаще прямоугольными. Установить щетку с моторчиком было легко, а грязь удалялась полностью.
Современные блок-фары имеют сложную форму, и сделать щетку, которая будет чистить эффективно, практически невозможно. Она либо не справится с грязью, либо быстро сломается.
2. Новый материал фар
Раньше фары делали из прочного стекла — царапины дворники почти не оставляли.Сегодня используется мягкий поликарбонат. Попытка тереть грязь щеткой может привести к помутнению поверхности. Поэтому механические дворники подходят разве что для внедорожников с высоко расположенной оптикой.
3. Есть альтернативы
Современные авто оснащаются:
- форсунками для омывания фар под давлением;
- водоотталкивающими покрытиями и гидрофобными составами.
Эти методы очищают фары и защищают их от царапин и микротрещин. Иногда единственный минус — труднее смыть сухую пыль с долго стоявшей машины.