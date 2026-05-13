Почему на современных автомобилях нет дворников на фарах

Раньше дворники на фарах были обычным делом. Их ставили на Жигули, Нивы, Москвичи, а иногда и на импортные машины. Они работали вместе с основными щетками и эффективно очищали стекла. Сегодня такие системы встречаются крайне редко. Почему?

1. Сложная форма современных фар

Раньше фары были простыми, чаще прямоугольными. Установить щетку с моторчиком было легко, а грязь удалялась полностью.

Современные блок-фары имеют сложную форму, и сделать щетку, которая будет чистить эффективно, практически невозможно. Она либо не справится с грязью, либо быстро сломается.

2. Новый материал фар

Раньше фары делали из прочного стекла — царапины дворники почти не оставляли.Сегодня используется мягкий поликарбонат. Попытка тереть грязь щеткой может привести к помутнению поверхности. Поэтому механические дворники подходят разве что для внедорожников с высоко расположенной оптикой.

3. Есть альтернативы

Современные авто оснащаются:

форсунками для омывания фар под давлением;

водоотталкивающими покрытиями и гидрофобными составами.

Эти методы очищают фары и защищают их от царапин и микротрещин. Иногда единственный минус — труднее смыть сухую пыль с долго стоявшей машины.

Вывод: Механические дворники ушли в прошлое, потому что современная оптика сложнее, материалы мягче, а эффективные альтернативы уже есть.