Что случится при нажатии электронного ручника на ходу?

В современных автомобилях электронный стояночный тормоз, заменивший привычный рычаг, способен остановить машину в движении, но работает иначе, чем механический предшественник. Эксперты Consumer Reports провели тесты на девяти машинах при скорости 8, 32 и 96 км/ч на сухом и мокром покрытии и подтвердили, что система обеспечивает сильное контролируемое торможение, без резкого заноса. Принцип действия зависит от модели: иногда электромотор натягивает трос, иногда стоят отдельные приводы в тормозах, а в ряде авто электроника через ABS и ESP использует гидравлику, тормозя все колеса. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© соцсети

Важно: в большинстве авто кнопку нужно удерживать до полной остановки, иначе торможение прервётся — это страховка от случайного нажатия. После остановки при удержании кнопки тормоз остаётся активным. Заблокировать заднюю ось и устроить занос, как старым ручником, не выйдет: ABS и ESP следят за устойчивостью, а часть машин тормозит всеми колёсами. По словам автомеханика Алексея Степанцова, безопасность повысилась, но трюки на ручнике ушли в прошлое.

Применять электронный ручник на ходу стоит лишь в экстренной ситуации — например, если отказали основные тормоза или водителю стало плохо. Ради проверки использовать его не рекомендуется, чтобы избежать перегрузки тормозов, шин и трансмиссии, что может привести к дорогому ремонту.