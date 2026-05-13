Цены на новый Chevrolet Captiva 2026 года в России стартуют от 2,15 млн рублей.

© За рулем

Параллельный импорт продолжает пополнять российский авторынок новинками. На сей раз внимание привлекла Chevrolet Captiva – только та, которую многие помнят, к нынешней модели имеет мало отношения. Вместо неё под известным шильдиком прячется перелицованный Baojun 530, который выпускает совместное предприятие GM-SAIC в Китае. И стоит такой вариант от 2 150 000 рублей.

Мониторинг объявлений показал: за эти деньги кроссовер в комплектации Premium с семиместным салоном можно заказать в Перми. Из оснащения – подогрев передних и второго ряда сидений, мультируль, цифровая приборка, камера кругового обзора, бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop и вертикальный планшет мультимедиа на 10,4 дюйма. Последний управляет климатом, музыкой и прочими настройками, плюс есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Правда, подробности в объявлении из Перми продавец не раскрывает: не ясно, входят ли в цену документы и утильсбор. Аналогичная ситуация и с предложением из Новороссийска, где такой же автомобиль просят за 2 200 000 рублей.

Зато компания из Ижевска указала цену уже «под ключ». За 2 400 000 рублей обещают привезти новую семиместную «Каптиву» со светлым тканевым салоном, панорамной крышей и пластиковым мультирулём.

Есть варианты и подороже. Во Владивостоке точно такой же кроссовер готовы доставить за 2,5 миллиона рублей, в Новосибирске – за 2 644 000, а в Омске и Сыктывкаре цена доходит до 2,75 миллиона. Дороже всех оценили заказ в Тюмени: там за машину просят 2 784 000 рублей.

Один из немногих автомобилей, который уже есть в наличии, продаётся в Иркутске. Речь о чёрном экземпляре 2023 года выпуска с тремя рядами сидений и тёмным тканевым салоном. От остальных «Каптив» он отличается более скромной медиасистемой – вместо планшета стоит небольшой горизонтальный дисплей, а вместо цифровой приборки – аналоговая. Зато из опций – однозонный климат-контроль, электронный «ручник» с автоудержанием, бесключевой доступ, люк, камера заднего вида, передние и задние парктроники, светодиодная оптика и кожаный мультируль. Цена – 2 855 000 рублей.

Что под капотом? У всех вариантов одинаковый мотор – 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель Daewoo S-TEC III LJO мощностью 147 лошадиных сил. Работает он в паре с вариатором, а привод – только передний.