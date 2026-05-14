Владельцы пикапа JAC T9 рассказали о минусах лидера продаж

Китайский пикап JAC T9 удерживает лидирующие позиции по продажам в своем сегменте на российском авторынке. Покупатели высоко оценивают его надежность, привлекательный дизайн и доступную стоимость. Издание Lenta.ru обратилось к отзывам на одном из автомобильных сайтов, чтобы узнать, какие недостатки нашли владельцы автомобиля за время эксплуатации.

Так, владелец по имени Леонид отметил, что к основным минусам он относит лишь габариты пикапа, к которым требуется привыкание, особенно при выполнении маневров на тесных парковках и во дворах. Он также добавил, что на пустой машине подвеска ощущается довольно жесткой, что, впрочем, является ожидаемым.

Алексей назвал в качестве единственного недостатка шумоизоляцию колес, проявляющуюся при движении со скоростью свыше 80 км/ч.

Денис выразил недовольство качеством звука в аудиосистеме. Он подчеркнул, что в то время как современные автомобили часто оснащаются большим количеством динамиков, в JAC T9 их всего шесть: по два в задних дверях и по два в передних.

Автомобилист из Западной Сибири перечислил ряд претензий к JAC T9. По его мнению, подвеска пикапа ощутимо жестче по сравнению с аналогичными моделями китайского, российского и японского производства. Расход топлива оказался значительно выше ожидаемого. Освещение фар головного света он охарактеризовал как посредственное.

Другой автовладелец - Слава - за 7 месяцев использования выявил два недостатка. Один из них, не связанный напрямую с качеством автомобиля, но часто упоминаемый, - это полосное ограничение (не дальше второй), из-за которых сумма штрафов у этого водителя за указанный период составила 131 тысячу рублей. Еще один нюанс - повышенный расход топлива, превышающий 14 литров. При этом в целом автомобиль ему нравится.

Напомним, что в России JAC T9 предлагается с двумя вариантами двигателей: двухлитровым турбомотором мощностью 224 лошадиные силы по цене от 3,65 млн рублей и 163-сильным дизелем того же объема за 3,75 миллиона рублей. Оба силовых агрегата работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

