Как продать авто быстро: советы перекупщика по съемке

Эффективная продажа подержанного автомобиля нередко зависит от качества фотографий в объявлении, а не от цены. Покупатели просматривают множество предложений, и неопрятный внешний вид машины, неудачный фон или лишние детали на снимках могут отпугнуть их. Автоперекупщик Игорь Коновалов в интервью порталу 32cars.ru поделился рекомендациями по подготовке автомобиля к съёмке.

Перед фотосессией необходимо вымыть кузов, удалить следы насекомых, очистить колёса и особенно диски – грязь от тормозных колодок визуально удешевляет машину. В салоне стоит пропылесосить обивку, протереть стёкла изнутри и убрать личные вещи: пакеты, провода, игрушки и освежители создают впечатление, что автомобиль давно используется.

Место съёмки также важно: избегать хаотичных парковок, мусорных баков и соседних машин. Нейтральный фон, такой как пустая парковка или открытое пространство, позволяет сосредоточить внимание на автомобиле. Снимать лучше в пасмурную погоду или в «золотой час», избегая полуденного солнца из-за жёстких теней и бликов. Оптимальные ракурсы – три четверти спереди и сзади, а также перед, зад, оба бока и четыре угла. Камеру рекомендуется опустить ниже уровня глаз, чтобы машина выглядела динамичнее.

По словам Коновалова, для качественных снимков достаточно современного смартфона с HDR, но без агрессивных фильтров. Интерьер стоит фотографировать с открытыми дверями для большего освещения, показывая панель, консоль, сиденья, багажник и приборную панель с пробегом. Не нужно скрывать дефекты: царапины и потёртости всё равно выявятся при осмотре, а честные фото уменьшают число бессмысленных встреч и споров о цене. Грамотно составленное объявление не делает машину новее, но позволяет покупателю объективно оценить её состояние, что часто ускоряет звонок.