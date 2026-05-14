Почему удаленная парковка часто не работает

Современные автомобили, оснащённые функциями удалённой парковки, нередко сталкиваются с тем, что команды со смартфона просто не доходят до машины. Технология, призванная упростить жизнь водителей, иногда оказывается практически бесполезной из-за ряда технических ограничений. Основная причина сбоев — слабый сигнал интернета или недостаточная дальность связи между устройствами.

© kianewscenter

Многие автовладельцы жалуются, что кнопка в приложении есть, а автомобиль не реагирует на команды даже в пределах прямой видимости. Проблема усугубляется в местах с плохим покрытием сотовой сети — на подземных паркингах или в удалённых районах города. Кроме того, производители зачастую не указывают точные технические характеристики для передачи данных, что вводит пользователей в заблуждение.

Примечательно, что большинство электромобилей используют связь через интернет, а не прямое Bluetooth- или Wi-Fi-соединение. Это делает систему зависимой от качества работы мобильного оператора и загруженности сети. Даже частичная потеря пакетов данных может привести к отказу выполнения запроса или к нештатным ситуациям, когда автомобиль частично выполняет манёвр и останавливается.

На практике удалённая парковка оказывается скорее опциональной игрушкой, чем надёжной функцией. По словам экспертов, ни одна из существующих систем не даёт стопроцентной гарантии срабатывания в любых условиях. Поэтому перед тем как доверить автомобилю самостоятельную парковку с помощью смартфона, стоит убедиться в устойчивом сигнале и защищённости соединения, а также иметь возможность в любой момент взять управление на себя.