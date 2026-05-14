Аналитики назвали восемь седанов глобальных брендов дешевле 4 млн рублей

Топ-8 новых седанов глобальных брендов дешевле 4 млн руб. в России.

Аналитики « Автостата» подсчитали: в апреле 2026 года в страну ввезли 34,3 тыс. новых иномарок – это на 1% больше, чем в апреле прошлого года. Но если смотреть на результаты первых четырёх месяцев, то картина куда интереснее: продажи «параллельных» Toyota подскочили на 97%, BMW – на 69%, а Volkswagen и вовсе на 268%.

Правда, седаны сейчас не в почёте – пальму первенства уверенно держат кроссоверы и внедорожники. Но полностью сбрасывать их со счетов не стоит: спрос на некоторые модели остаётся стабильным. Autonews.ru решил выяснить, какие седаны до 4 млн рублей вообще можно найти на российском рынке.

Самая популярная модель в этом сегменте – Toyota Camry. Беглый взгляд на объявления подтверждает: её больше всего. Актуальная версия – в кузове XV80 (девятое поколение) – официально в России не продавалась, машины везут из Китая.

С моторами всё довольно предсказуемо. Чаще всего встречается 2-литровый гибрид на 197 л.с. Гораздо реже попадается обычный бензиновый ДВС того же объёма, но на 173 л.с. У обоих вариантов – автомат и передний привод. Стартовая цена новой Camry – 3,8 млн руб., средний ценник держится около 4 млн.

Куда более редкий гость на нашем рынке – Hyundai Lafesta. Эта модель занимает место между хорошо знакомыми Elantra и Sonata, хотя официально её у нас никогда не было. Выпускают Lafesta для Китая, на совместном заводе Beijing-Hyundai.

Под капотом – безальтернативный 1,5-литровый мотор мощностью 200 л.с. в паре с роботом. Привод – только передний. Зато по цене это самый доступный вариант в подборке. Новую машину реально найти от 2,75 млн руб., а самые дорогие экземпляры уходят за 3-3,4 млн. Любопытная деталь: все Hyundai Lafesta приезжают в Россию со «спортивным» обвесом N-Line.

Также упоминаются модели Volkswagen Lamando L, Audi A3 L, Honda Inspire, Honda Accord, Kia K5, Mazda 6.