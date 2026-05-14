Мотоинструктор рассказал о главных ошибках мотоциклистов

Сезон питбайков, мотоциклов и квадроциклов официально открыт - но вместе с ним и происходит рост числа аварий с участием мототехники. Ярославский мотоинструктор Алексей Александрович поделился с aif.ru о самых распространенных ошибках водителей, которые могут привести к трагическим последствиям.

Эксперт считает, что каждый владелец мототехники обязан постоянно совершенствовать навыки вождения. Однако в Ярославле и области практически нет специализированных площадок для тренировок, которые могли бы существенно повысить уровень подготовки мотоциклистов.

Одна из главных проблем - неопытность водителей. Начинающие мотоциклисты часто не знают, как правильно вести себя на дороге, не умеют адекватно оценивать ситуацию и быстро реагировать. Например, если впереди идущая машина внезапно начинает перестраиваться без включения поворотника, новичок может слишком резко затормозить и из-за этого упасть. Многие также не понимают, в какой ряд лучше встать, и теряются в потоке.

Многие новички сразу сдают экзамен на категорию А, минуя этап обучения вождению автомобиля. Хотя освоить базовые навыки езды на мотоцикле можно за несколько занятий с инструктором, умение правильно оценивать дорожную обстановку, характерное для опытных автомобилистов, часто остается вне фокуса начинающих мотоциклистов. А это создает дополнительные риски.

Ключевая ошибка начинающих мотоциклистов - превышение скорости. Не менее важно уметь правильно тормозить и маневрировать. По словам инструктора, залог безопасности - это способность "читать" дорожную ситуацию и действовать предсказуемо для других участников движения.

Не менее значимый аспект - экипировка. Шлем обязателен, как и высокие ботинки, которые защищают голеностоп от травм. А мотокуртка или комбинезон снижает риск серьезных повреждений при падении. Но даже полная экипировка не гарантирует безопасности в случае ДТП: опасность может возникнуть в любой момент.

Особую опасность представляют ямы, грязь, песок и влажная разметка, что приводит к скольжению и потери управления. А самые рискованные участки - дворы и перекрестки. Также попадание на песчаную поверхность может привести к тому, что мотоциклист вылетит под машину или в отбойник.

В последнее время растет число девушек среди желающих получить права категории А. По словам Александровича, они составляют около 30% учеников. Нередко девушки выбирают не самую безопасную одежду для езды - например, лосины, которые подходят для фотосессии, но никак не для реальной поездки.

Еще одна тревожная тенденция - подростки на питбайках.

Поскольку питбайк считается спортинвентарем, права для его управления не требуются. Это напрямую влияет на статистику ДТП с подростками. Контролировать ситуацию сложно: погоня сотрудников ДПС за подростками на питбайках сама по себе может спровоцировать аварию, и ответственность в таком случае ляжет на правоохранителей. Решением могло бы стать создание секций по мотокроссу и обучению безопасному вождению, но подходящих площадок нет, а затраты на экипировку и обучение не всегда по карману родителям.

Несмотря на все риски, Алексей Александрович не считает, как некоторые, мотоцикл "дорогой в один конец". По его словам, главное - сохранять спокойствие, не превышать скорость, соблюдать правила и не поддаваться страху.