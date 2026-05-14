Honda Stepwgn прошла разбор: названы плюсы и минусы японского минивэна

Honda Stepwgn пятого поколения активно импортируется в РФ с японских аукционов и пользуется популярностью у россиян. Однако у этой модели есть несколько существенных недостатков. О них подробно рассказал эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев.

Главный минус, по мнению эксперта, правый руль, что делает автомобиль неудобным для ежедневного использования в центральной части России. Клиренс составляет всего 145-155 мм, что недостаточно для наших дорог. Кроме того, за пределами Сибири ощущается дефицит запчастей.

Большинство машин оснащены турбомотором 1,5 мощностью 150 л.с., который требователен к качеству топлива и потребляет бензин не ниже АИ-98. Данный ДВС склонен к проблемам с непосредственным впрыском: на впускных клапанах накапливается нагар, а форсунки и ТНВД засоряются. Альтернативный гибридный двигатель объемом 2 литра менее привередлив, но после 150 тысяч километров у него увеличивается расход масла, а муфты фазорегуляторов изнашиваются.

Вариатор также имеет уязвимое место - ремень, который может оборваться на пробеге 100-150 тысяч километров. Сервисмены рекомендуют заменять его превентивно каждые 100 тысяч километров.

Среди других эксплуатационных проблем: сайлентблоки передних рычагов, а также стойки и втулки стабилизатора.

Тормозная система недостаточно эффективна: при частых торможениях диски перегреваются, а ресурс колодок составляет 50-60 тысяч километров.

Привод сдвижных дверей плохо переносит российские зимы: он барахлит, издает посторонние звуки и иногда выходит из строя.

Штатная мультимедийная система не поддерживает Android Auto и русский язык.

