Названы основные причины ДТП на дорогах

Автоэксперт Громов назвал главные причины аварий на дорогах.

Дорожные инциденты чаще всего провоцируют самые очевидные вещи – потеря концентрации, превышение скорости и слишком короткая дистанция до впереди идущей машины. В плотном потоке секундная расслабленность моментально перерастает в серьёзную аварию, ведь водители склонны приписывать своему автомобилю избыточные возможности, попросту забывая о реальных рисках.

Чем выше скорость, тем меньше времени остаётся на манёвр, а тормозной путь, наоборот, растёт. Любая оплошность на таких режимах становится фатальной – окно для спасения сужается до долей секунды.

Между прочим, техническое состояние машины играет не меньшую роль в этой драме. Дефектные тормоза, изношенная резина или люфт в рулевом – такие мелочи лишают шанса избежать столкновения даже самого опытного водителя в критической ситуации.

Как сообщает Газета.Ru, регулярное обслуживание автомобиля – это такой же фундамент безопасности, как и дисциплина за рулём.

«Даже небольшая потеря концентрации в плотном потоке может привести к серьезным последствиям. Кроме того, многие водители недооценивают дорожную ситуацию и переоценивают возможности автомобиля, что увеличивает риск аварий. Высокая скорость сокращает время на принятие решения и увеличивает тормозной путь автомобиля. Даже при исправной тормозной системе остановить машину становится значительно сложнее. На высокой скорости любые ошибки водителя становятся критичными, а последствия столкновения – более серьезными», – подчеркнул Ашот Ерицян.

Эксперты советуют чётко соблюдать ПДД, отказаться от хаотичных перестроений и заранее просчитывать маршрут, особенно в часы пик, когда статистика аварий взлетает.

Культура вождения – это не только самоконтроль, но и понимание того, какую цену может иметь каждый технический недочёт. Только когда исправная техника работает в паре с человеческой собранностью, травматизм на дорогах реально снизить.

Кинетическая энергия автомобиля при разгоне растёт в квадрате, а значит, тормозной путь увеличивается кратно. Даже безупречная тормозная система не способна мгновенно погасить такую инерцию – времени на исправление ошибки почти не остаётся.

«Большинство тяжелых повреждений, которые мне приходится фиксировать при оценке ущерба, связаны именно с ложной уверенностью водителей в своей реакции на запредельных скоростях», – рассказал автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Помимо планового техосмотра, перед дальней поездкой стоит хотя бы визуально проверить колёса, оценить отзывчивость руля и педалей. Особое внимание – износу шин и уровню тормозной жидкости. Кстати, вредная привычка выжимать сцепление раньше тормоза тоже снижает эффективность замедления, особенно в скользком повороте.

Но самая частая причина аварий – банальное отвлечение на гаджеты и привычка «приклеиваться» к бамперу впереди идущего. Стоит лидеру потока резко затормозить – и запускается цепная реакция.