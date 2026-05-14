С открытием дачного сезона на российских дорогах стали чаще появляться легковые машины с прицепами. Нужно ли ставить прицеп на учет, «Ленте.ру» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

© Lenta.ru

По словам эксперта, не имеет значения, для каких целей приобретен прицеп. Будет ли его владелец перевозить рассаду, стройматериалы или старую мебель, велосипеды или лодку — регистрация прицепа обязательна, поскольку это транспортное средство. У владельца есть десять 10 дней с момента заключения договора купли-продажи, чтобы поставить прицеп на учет.

«Для регистрации необходимо обратиться в ГИБДД и представить правоустанавливающие документы, а также прицеп для осмотра», — объясняет Радько.

В пакете документов должен быть паспорт гражданина РФ (или доверенность на представителя), паспорт транспортного средства (или ЭПТС), договор купли-продажи (свидетельство о наследовании или иной правоустанавливающий документ), квитанция об оплате госпошлины, заявление на регистрацию (можно подать лично или онлайн через «Госуслуги»). В случае подержанного прицепа потребуется свидетельство о регистрации прежнего владельца.

«В случае управления незарегистрированным прицепом может быть назначено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 800 рублей. За повторное нарушение штраф составляет пять тысяч рублей или лишение права управления сроком до трех месяцев», — напоминает юрист. Он также подчеркнул, что полис ОСАГО на прицеп к легковому автомобилю оформлять не нужно.

Ранее в США против компании Subaru был направлен коллективный иск. В заявлении истцов указано, что аккумуляторные батареи на некоторых моделях разряжаются преждевременно из‑за некорректной работы программного обеспечения.