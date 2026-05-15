Почему таксисты отказываются от детских заказов

В такси всё чаще возникают сложности с перевозкой пассажиров с детьми. По данным аналитиков, с начала года жалоб на отказы от таких заказов стало заметно больше. Причина в дополнительных требованиях к безопасности и в расходах для самих водителей. Для детских поездок нужны специальные удерживающие устройства. Их нужно покупать, хранить и устанавливать, а доплата за такой заказ часто остаётся небольшой.Подробнее о проблеме Авторадио рассказал председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов:

"Детские кресла всегда были неудобны, они занимают огромное место в багажнике. Да, то есть тот же самый водитель положил детское кресло в багажник - одно - я не говорю про два. А у него проходит заказ в аэропорт. Трое человек с чемоданами - куда? Никуда. Один чемодан ещё кое-как бочком как-то там запихнуть можно, детское кресло чуть ли не на головах у пассажиров - больше ничего не лезет. При этом ввели ограничения, то есть теперь у нас только отечественной сборки автомобили. А у каких отечественной сборки автомобилей, которые в этом перечне, большой багажник? Нет таких. Сделали так, что детский тариф во многом сегменте, например, там, с бустером или ещё с чем-то, с одним детским креслом - дороже всего на 30—35 рублей стал обычного тарифа. Раньше в этом сегменте очень нравилось многим водителям работать, потому что они берут автомобиль эконом-класса, детские кресла - и цена уже как у комфорта. А при этом аренда-то как у эконома. Мотивация водителя только финансовая".

Кроме того, с начала года в России действуют повышенные штрафы за неправильную перевозку детей. Обычным автомобилистам грозит 5 тысяч рублей, профессиональным водителям - 50 тысяч, а юридическим лицам - 200 тысяч рублей. Представители отрасли уже направили в Минтранс предложения, которые должны помочь решить проблему с детскими перевозками.