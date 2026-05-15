Как подготовить мотор автомобиля к лету

С наступлением тепла автовладельцы начинают задумываться о подготовке своих машин к летнему сезону. Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рекомендует не откладывать замену масла и фильтра, даже если до регламентного ТО осталось несколько тысяч километров.

© РИА Новости

Двигатель - это сердце автомобиля, и летом он работает в условиях повышенной нагрузки. Это усиливает требования к маслу и охлаждению, объясняет Родионов. Зимой из-за частых холодных пусков и коротких поездок в моторном масле накапливаются влага, топливные фракции и кислоты. Это ускоряет расход присадок и снижает моющие, антикоррозионные и противоизносные свойства смазки.

Для автомобилей, которые часто ездят по городу или заправляются на не самых качественных АЗС, рекомендуется провести профилактическую очистку топливных форсунок и дроссельного узла. Это особенно актуально при симптомах нестабильного холостого хода и повышенного расхода топлива.

Для двигателей с непосредственным впрыском также рекомендуется очистка впускных клапанов от нагара. Это можно сделать с помощью механической или химической процедуры.

Не стоит забывать и о компьютерной диагностике. Это позволяет выявить ошибки блока управления, оценить работу датчиков и систем впрыска, а также отследить ранние стадии проблем с воспламенением, детонацией и другими системами, отметил Родионов в беседе с "Известиями".

Ранее "РГ" рассказывала о том, как подготовить подвеску авто к теплому сезону.