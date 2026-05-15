Владельцам Mercedes-Benz отказывают в дубликатах ключей

Москвичка Резеда купила Mercedes-Benz C 250 в 2017 году. После истечения гарантийного срока в 2022 году Резеда столкнулась с проблемой: ключ начал работать с перебоями. Иногда без нареканий, иногда он только открывал и закрывал машину, но завести ее не мог. Сначала проблема решалась с помощью второго ключа, но со временем нестабильно стал работать и он.

Обращения к официальному дилеру ничего не дали: сначала предполагалась неисправность замка зажигания, затем признали дефект одного ключа, но отказались заказывать новые из-за санкций, потому что ключи и замок зажигания не подлежат ремонту и изготавливаются только под конкретный VIN непосредственным производителем. Продолжает Резеда:

«Они говорят: «У нас санкции, мы ничего не можем». Я говорю: «Хорошо, а что мне-то делать?» Они мне говорят: «У вас один ключ умер, второй — на стадии помирания». Я говорю: «Сколько ему осталось?» Они говорят: «А мы не знаем сколько. Может, месяц, может, полгода, может, год». Я говорю: «А потом что?» Отвечают: «А потом — металлолом». Я говорю: «То есть мне машину просто выкинуть на металлолом? Я еще даже десять лет не отъездила на этой машине». Отвечают: «Мы ничего не можем. Попробуйте съездить в Казахстан». Я говорю: «А как я поеду в Казахстан с неработающим ключом? Я остановлюсь на заправке, она не заведется. И что мне делать тогда?»

Резеда предложила дилеру отвезти ее машину в Казахстан и там решить проблему. По ее словам, она была готова оплатить эту услугу. Но получила отказ и совет обращаться в сервис за кустарным ремонтом и перепрошивкой. Эксперты делать этого не рекомендуют, и единственный способ — это действительно Казахстан. Продолжает автоэксперт Артем Бобцов:

Артем Бобцов автоэксперт «Мы знаем такие случаи, когда машины грузили на эвакуатор, везли в Казахстан (чаще всего это бывает при утере ключей), где им под VIN-номер у официальных дилеров изготавливали новые ключи, и дальше уже машина возвращалась в Россию своим ходом. Поэтому мы даем уже четыре года совет всем обладателям немецких автомобилей — не терять ключи. На сегодняшний день это проблема у всех Mercedes, у всех BMW, у всех Porsche, у большинства моделей Audi. Поэтому можно только посочувствовать автовладельцу. Действительно, он вправе требовать по суду компенсации. Думаю, что суд ему пойдет навстречу, потому что закон полностью на его стороне, но компенсация ему не поможет завести автомобиль. В любом случае ему придется путешествовать в страну, где производитель Mercedes официально может делать ключи».

Но и этот способ стопроцентных гарантий не дает. В Сети уже описаны случаи, когда Mercedes отказывается поставлять ключи и в другие страны, если в деле хоть как-то фигурирует российский ПТС. При этом Резеду удивляет тот факт, что российские компании продолжают продавать новые Mercedes с гарантийным обслуживанием. То есть тут санкции не мешают, а в случае с ремонтом их не обойти.

Все так и есть, но есть и нюансы, отмечает юрист, блогер Иван Ежиков:

Иван Ежиков юрист, блогер «Я не знаю, каким конкретно образом этот автомобиль, на который ей дали коммерческое предложение, попал в Россию, но это точно не официальный импорт. Да, продают, но их продают с кучей оговорок, в том числе дилер наверняка, продавая, указывает, что заводской гарантии не будет, будет какая-то его гарантия. И что он будет делать в ситуации с двумя потерянными ключами, когда он уже не сможет сослаться на форс-мажор? Вот это вопрос. Естественно, все продолжают продавать. Но они надеются на то, что никогда не случится такой ситуации, в которой они не смогут отремонтировать».

Другими словами, мы оказались в ситуации, в которой некогда легендарное «немецкое качество» столкнулось с вечно актуальным русским «авось».