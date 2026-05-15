Автоэксперт предупредил об опасности солнца для зимних шин

Автоэксперт Тимашов предупредил об опасности солнца для зимних шин

Автоэксперт Роман Тимашов заявил, что зимние шины нельзя хранить под прямыми солнечными лучами, поскольку это может ухудшить их характеристики.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что перед хранением покрышки следует очистить от загрязнений и дорожных реагентов, просушить и обработать боковины защитным составом на силиконовой основе. Оптимальное место — сухое, тёмное и проветриваемое помещение с температурой +10...+25 °C и влажностью не выше 60%.

По словам Тимашова, шины нельзя размещать рядом с отопительными приборами, химически активными веществами и источниками озона. Если комплект хранится вместе с дисками, его можно сложить горизонтально в стопку или подвесить за обод.

Для шин без дисков правило другое: их нужно ставить вертикально и периодически поворачивать. Укладка стопкой или подвешивание на крюк могут повредить корд и боковины. Герметичный полиэтилен эксперт также не рекомендует, поскольку в нём может образовываться конденсат.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с 360.ru заявил, что покупку автомобиля нельзя рассматривать как полноценный способ сохранения или приумножения капитала.