Автоэксперт предупредил об опасности солнца для зимних шин

Автоэксперт Роман Тимашов заявил, что зимние шины нельзя хранить под прямыми солнечными лучами, поскольку это может ухудшить их характеристики.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что перед хранением покрышки следует очистить от загрязнений и дорожных реагентов, просушить и обработать боковины защитным составом на силиконовой основе. Оптимальное место — сухое, тёмное и проветриваемое помещение с температурой +10...+25 °C и влажностью не выше 60%.

По словам Тимашова, шины нельзя размещать рядом с отопительными приборами, химически активными веществами и источниками озона. Если комплект хранится вместе с дисками, его можно сложить горизонтально в стопку или подвесить за обод.

Для шин без дисков правило другое: их нужно ставить вертикально и периодически поворачивать. Укладка стопкой или подвешивание на крюк могут повредить корд и боковины. Герметичный полиэтилен эксперт также не рекомендует, поскольку в нём может образовываться конденсат.

