Zeekr 001 прошел испытания в России: владельцы назвали минусы модели

Zeekr 001 был лидером продаж в сегменте электромобилей на российском рынке с 2023 по 2024 год. За этот период было продано почти пять тысяч единиц модели. В первом квартале 2026 года россияне приобрели всего 89 машин. Несмотря на это, машины продолжают поступать в страну по каналам параллельного импорта. Издание Lenta.ru обратилось к отзывам на одном из автомобильных сайтов, чтобы узнать, какие недостатки нашли владельцы электромобиля за время эксплуатации.

Анатолий отметил, что заявленный запас хода в 400 км по городу соответствует действительности, однако на трассе при скорости свыше 140 км/ч он сокращается до 200 км. Качество и громкость акустической системы, особенно в дорестайлинговой версии, уступили его предыдущему немецкому автомобилю. Управляемость на скоростях до 140 км/ч уверенная, но на более высоких скоростях электромобиль начинает "немного плавать" из-за чересчур мягких настроек подвески. Анатолий также выразил сожаление по поводу отсутствия звука двигателя, привычного для ДВС, что лишает его части эмоциональной составляющей вождения.

Андрей столкнулся с проблемами электроники, проявившимися с наступлением холодов. Сбои в работе стеклоочистителей, выход из строя предохранителей и некорректное поведение датчиков, приводящее к самопроизвольному включению массажа и блокировке дверей, стали для него разочарованием. Опыт использования Zeekr 001 в зимних условиях, особенно без активации режима "снег", сравнивается с опасным сплавом по реке. Полная перезагрузка системы, рекомендованная дилером, помогла устранить проблемы.

Владелец Денис выразил недоумение необычным способом открытия дверей, к которому он пока не привык. После запуска двигателя кресло и рулевое колесо не всегда возвращались в заданное положение.

Роман подверг критике двери с сервоприводами, назвав их неудобными в повседневной эксплуатации. При ветре двери думают, что их хотят закрыть, как раз в тот момент, когда водитель хочет выйти.

