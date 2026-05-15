Почему новый китайский автомобиль сегодня выгоднее подержанного европейского

Автоюрист связал преимущества китайских новых машин с изменением подходов к владению автомобилем и экономическими факторами.

Времена, когда автомобили приобретались на долгие года и передавались по наследству, видимо, бесповоротно ушли в прошлое. По крайней мере автоюрист, президент "Федерации автовладельцев России" в Свердловской области Кирилл Форманчук считает, что сегодняшний покупатель поступает правильно, приобретая новый китайский автомобиль, предпочитая его подержанному европейскому.

Главный аргумент - программируемое снижение ресурса автомобиля сегодня практикуется во всех странах мира, хотя Поднебесная здесь, по оценкам специалистов, и впереди планеты всей. Тем не менее глобально на производстве используют уже не столь толстый металл и меньше слоев окраски, упрощают и удешевляют расходники и так далее. В результате любой массовый автомобиль сегодня стал таким же расходником, как смартфон, рассказал Форманчук изданию "Автовзгляд".

В то же время во многих странах мира практикуется не покупка авто, а оформление в лизинг, в том числе физлицами. Через два-три года такие машины, как правило, выкупаются у владельцев лизингодателем и продаются в страны с менее развитой экономикой.

Нюанс же состоит в том, что в Китае сегодня имеют место дешевые кредиты и рассрочки, в результате чего автомобили в Поднебесной обходятся жителям КНР дешевле, чем в других странах. В итоге, считает эксперт, китайские бренды на сегодня выигрывают в гонке за соотношение цены и качества, а потому являются предпочтительными при условии их эксплуатации в гарантийный период.

