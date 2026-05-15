Будущие автомобили Ford могут получить аудиосистему для задней двери

Автопроизводитель Ford подал заявку на патент на инновационную аудиосистему, встраиваемую в заднюю дверь автомобиля. Запатентованная разработка позволит владельцам машин наслаждаться музыкой или другими аудиозаписями прямо снаружи транспортного средства, например, во время пикников или отдыха на природе. Режим работы данной системы активируется только при выключенном двигателе, что способствует экономии заряда аккумулятора, сообщает портал tarantas.news.

Реализация данной идеи в будущих моделях марки позволит отказаться от переносных колонок, которые сегодня являются типичным выбором для любителей загородных мероприятий. Ford стремится расширить функциональность автомобилей, превращая их не только в средство передвижения, но и в элемент досуга. Акцент сделан на энергоэффективность: система будет питаться от аккумулятора и работать исключительно при выключенном двигателе.

Также ранее компания провела рестайлинг китайского Ford Edge L, который покинул рынок США. Однако новая аудиосистема является отдельной разработкой, предлагающей совершенно новый формат взаимодействия с автомобилем.