Почему Jaecoo и Omoda захватывают рынок даже в Великобритании

Если в России китайские автопроизводители были обречены на успех, заняв освободившуюся нишу после ухода западных брендов, в Европе развивается куда более показательный сценарий. Даже на одном из самых открытых и конкурентных рынков мира — в Великобритании — новые бренды из Китая начинают уверенно отвоёвывать позиции у традиционных игроков.

Разобраться в причинах этого феномена попытались журналисты Autocar, пообщавшись с дилерами и участниками рынка. Их исследование показывает, что стремительный рост Jaecoo и Omoda — это результат не одного фактора, а удачного сочетания продукта, цены и изменений в поведении покупателей.

Одним из главных драйверов стал кроссовер Jaecoo 7. Модель вышла на британский рынок в марте 2025 года и уже к концу года разошлась тиражом более 26 тысяч экземпляров. Более половины продаж пришлись на частных клиентов, а не на автопарки, что позволило модели занять четвёртое место в розничном сегменте. В итоге доля бренда достигла 1,4%, что оказалось выше, чем у Seat с его 1,14% и Suzuki с 0,9%.

Такой результат трудно объяснить только удачным дизайном в стиле Range Rover или эффектом новизны. Кстати, дизайн у брендов когорты Chery не случайно именно такой – он вдохновлен успехом совместного предприятия Chery и Land Rover в Китае по выпуску Evoque. Как подчёркивают дилеры, продажи потребовали серьёзной работы, однако ключевым фактором стали условия, предложенные рынку. На старте бренды обеспечили дилерам высокие маржи и гибкие условия, что позволило активно наращивать объёмы.

Не менее важным оказался и ценовой фактор. В Великобритании Jaecoo 7 стартует примерно с 30 тысяч фунтов стерлингов, что составляет около 3 млн рублей. Для сравнения, Volkswagen Tiguan в Англии продают по цене от 39 тысяч фунтов – 3,9 млн рублей. Разница в 30%, особенно с учётом уровня оснащения, который покупатели получают за эти деньги, оказывается решающей.

Именно это и стало главным аргументом для клиентов. На фоне резкого роста цен на автомобили традиционных брендов многие покупатели начали пересматривать свои ожидания. За те же ежемесячные платежи по кредитам, к которым они привыкли, Jaecoo и Omoda предлагают больше опций, более современный интерьер и в целом ощущение более выгодной сделки. При этом нюансы управляемости или имиджа бренда отходят на второй план.

Отдельного внимания заслуживает изменение потребительского поведения. Журналисты Autocar приводят показательный пример: один из клиентов, ранее владевший Ford Kuga (новый в Англии сегодня стоит от 33,3 тысяч фунтов), без особых сомнений рассматривает переход на Jaecoo 7, ориентируясь, прежде всего, на внешний вид и оснащение. Более того, он отмечает, что современные покупатели стали значительно менее лояльны к автомобильным брендам, чем раньше. Если в мире смартфонов люди годами остаются с одной маркой, то в автомобилях смена бренда больше не вызывает внутреннего сопротивления.

Дополнительный вклад в успех внесли такие каналы, как программа Motability (государственная программа в Великобритании, которая помогает людям с ограниченными возможностями получать автомобили на льготных условиях), а также грамотная подготовка самих китайских производителей, которые заранее изучили особенности локального рынка и адаптировали стратегию под его требования.

При этом участники рынка понимают, что настоящий тест ещё впереди. Первый год обеспечивается эффектом новизны и агрессивной ценовой политикой, но долгосрочный успех будет зависеть от формирования вторичного рынка и возвращения клиентов за повторной покупкой.

Исследование Autocar показывает, что успех Jaecoo и Omoda в Великобритании — это не случайность, а отражение глобального сдвига. Покупатели становятся менее привязанными к брендам, а рациональный выбор всё чаще побеждает имидж. И если эта тенденция сохранится, китайские автомобили смогут закрепиться даже там, где ещё недавно доминировали исключительно традиционные марки.