Раскрыты причины внезапной популярности Audi

Эксперт Забелин: Всплеск спроса на Audi в РФ вызван мощностью двигателей.

Продажи новых автомобилей немецкой марки Audi в России по итогам января — апреля выросли на 445%, составив 3410 штук. Причина успеха бренда, который прежде пользовался ограниченным спросом, объясняется низкой мощностью двигателей этих машин, рассказал автоэксперт Евгений Забелин, занимающийся параллельным импортом техники.

В гамме Audi для рынка КНР сохранились ДВС мощностью менее 160 л. с. Для таких автомобилей действует льготная ставка утильсбора в размере 3,4 тыс. рублей при оформлении на физическое лицо, уточнил специалист.

Так, немецкий бренд предлагает в Китае модели A3, Audi Q2L и Audi Q3, оборудованные турбированными моторами 1.4 TSI, чья отдача составляет 156 л. с.

Таким образом, Audi китайской сборки, попадающие в «доутильную» зону оформления, стали привлекательным вариантом для ввоза в Россию.