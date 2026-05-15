Можно ли в России купить Bentley по цене дешевого «китайца»

Эксперты перечислили 5 люксовых автомобилей в России с ценами до 2 млн рублей.

© За рулем

Вопреки стереотипам, машины премиум-класса вроде Rolls-Royce или Bentley порой стоят дешевле нового китайского кроссовера. Специалисты подсчитали, что на вторичном рынке России за сумму порядка 2 млн рублей реально найти ряд моделей из люксового сегмента. Правда, низкая цена – это лишь вершина айсберга, а за ней скрываются колоссальные траты на ремонт.

Возьмем, к примеру, Bentley Continental GT первого поколения (2004-2006). Купе с пробегом 150-200 тыс. км вполне укладывается в бюджет, под капотом – монструозный W12 6.0 с двумя турбинами на 560 лошадей. Но обслуживание этого зверя способно разорить: только за снятие мотора в сервисе попросят от 150 тысяч рублей, а замена пневмостойки обойдется в 50-80 тысяч.

Альтернатива – спорткар Porsche Boxster конца 90-х – начала нулевых.

У него, по словам экспертов, оппозитные моторы страдают от износа маслосъемных колпачков и разрушения подшипника промежуточного вала. Итог неутешительный: замена двигателя – удовольствие на 400-600 тысяч рублей.

Еще один вариант – Maserati Quattroporte пятого поколения (2004-2007). Слабое место – роботизированная коробка DuoSelect. В городском режиме ресурс сцепления редко превышает 20-30 тыс. км, а его замена выльется в 150-250 тысяч. Причём это далеко не единственная болячка итальянца.

За те же деньги можно присмотреть Mercedes-Benz S-Class. Любое поколение – будь то легендарный W140, W220 или W221 – потребует вложений. У старых версий, как отмечается, «рассыпается» проводка и начинает цвести кузов. У более свежих – дорогостоящий ремонт пневмоподвески и цепей ГРМ.

Наконец, венцом коллекции за 2 млн станет Rolls-Royce Silver Spirit начала 80-х. Идея выглядит заманчиво, но реальность сурова: машине больше 40 лет, поэтому вся резина уже превратилась в труху.

Запчасти везут из-за границы, и даже за простой патрубок просят сотни евро. Так что бюджетная покупка почти гарантированно обернется бесконечными тратами.