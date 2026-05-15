Как не стать жертвой обмана в автосалоне

На данный момент по степени болезненности тема взаимоотношений автосалонов и покупателей не уступает коммунальным проблемам. Самые распространенные уловки салонов и способы их избежания назвала член Нижегородского отделения Ассоциации юристов России, адвокат Марина Сомова.

Автосалоны часто предлагают покупателям автомобили с допоборудованием, из-за которого цена возрастает на сотни тысяч рублей. Юрист объяснил, что, столкнувшись с такой проблемой, необходимо вначале написать претензионное заявление. В нем надо предложить салону исправить ситуацию без суда.

В случае отказа надо идти в суд. Там придется доказать, что услуги навязаны и не были озвучены изначально. Можно написать письменное заявление с просьбой предоставить вам стоимость автомобиля без дополнительных услуг. Так вы получите доказательства того, что предупреждали продавца о желании купить только автомобиль и об отсутствии интереса к дополнительным услугам.

Еще один распространенный конфликт возникает, когда покупатель обнаруживает технический дефект у купленной в салоне новой машины. Однако продавец отказывается решать проблему, уверяя, что проблема возникла по вине потребителя. Юрист рассказал контент-партнеру "РГ" "pravda-nn.ru", что доказывать отсутствие вины всегда будет продавец. Но можно провести досудебную независимую экспертизу, в ходе которой эксперты выявят, какие поломки были у автомобиля на момент продажи. Заключение такого исследования даст вам право на предъявление претензии с требованием возмещения ущерба. Траты нужно заявить в иске, чтобы их возместили.

При покупке подержанной машины надо обязательно запросить у продавца перечень имеющихся дефектов. Если вы обнаружите поломку, которая не была указана, то обращайтесь в суд. Например, покупатель может заметить скручивание пробега. Это серьезное нарушение, потому что пробег - техническая характеристика машина, влияющая на ее цену, а также на выбор покупателя. В этом случае требуется заключение эксперта, которое подтвердит, что километраж уменьшен, и, следовательно, товар не соответствует заявленной цене.

Практика защиты прав покупателей автомобилей разная, но победы в таких спора случаются чаще. В качестве примера юрист приводит случай, когда в салоне был куплен новый автомобиль, но в сервисной книжке отсутствовали сведения о техосмотре. Суд встал на встал на сторону потребителя, и, хотя ответчик обжаловал решение и дошел до кассационной инстанции, решение осталось прежним.

На что обращать внимание при покупке машины в автосалоне, чтобы не стать жертвой обмана

Юрист рекомендует внимательно читать договор, вести видеосъемку при передаче автомобиля и проверять сервисную книжку. В ней должна быть информация о предпродажной подготовке, прохождении ТО и дата следующего техосмотра. Если какой-то из пунктов не соответствует, то не надо бояться отстаивать свои права. Однако делать это надо грамотно, потому что суд определяет взаимоотношения сторон с учетом досудебного регулирования спора.

Закон о защите прав потребителей позволяет попытаться решить вопрос без суда, не тратя деньги и время. Для начала следует направить в салон досудебную претензию - принести лично или отправить по почте. На заявление продавец обязан дать письменный ответ. Если салон не выполняет требования или не отвечает в установленный срок, то юрист советует обращаться в суд.