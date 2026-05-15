Кто в России чаще всего ездит на мотоциклах

Выяснилось, у какой категории россиян мотоциклы особенно популярны. Эксперты сервиса bip.ru проанализировали данные пользователей сервиса, которые ездят на мотоциклах, за 2025 год. Оказалось, что чаще всего двухколёсную технику выбирают мужчины в возрасте около сорока лет, а наибольшей популярностью пользуются подержанные модели Honda. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru.

Согласно исследованию, в котором изучались данные 172 277 пользователей сервиса, средний возраст российского мотоциклиста равен 42,5 годам, при этом 94% водителей — мужчины. При этом число райдеров начинает заметно увеличиваться после 35 лет, а снижаться — после 51 года.

Наиболее популярными на территории нашей страны моделями двухколесной техники оказались недорогие и надежные спортбайки Honda CBR, выпущенные с 1999 по 2006 год. Кроме того, спросом пользуются доступные внедорожные Regulmoto Sport-003 и «дорожники» Yamaha FZ-6.

Кстати, возрастные водители нередко отдают предпочтение советской классике — Урал ИМЗ-8 103-10.

Также исследование показало, что большая часть мотоциклистов — крайне аккуратные водители и редко провоцируют дорожные происшествия. Так, у 93% байкеров коэффициент бонус-малус достаточно высокий, а высокоаварийных водителей с КБМ ниже 1,17 в России насчитывается только 1%.

Среди наиболее популярных нарушений, которые допускают райдеры — превышение скорости (на него приходится 90% постановлений), нарушение требований дорожных знаков и разметки (2%) и езды по выделенной для городского транспорта полосе (1,6%).

Большую часть штрафов получают в апреле и мае, когда сезон только начинается. Кстати, 44% всех выписанных в России «писем счастья» приходится на Москву, ещё 20% — на Подмосковье, а 4% — на Санкт-Петербург.