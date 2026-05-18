Обзор новинок, показанных на конкурсе Villa d’Este

На конкурсе автомобильной красоты Villa d’Este в этом году показали несколько интересных новинок. Предлагаем наш фирменный обзор в одной статьей.

© Carakoom

BMW Vision K18

Carakoom

BMW представил футуристический концепт мотоцикла Vision K18.

В основе — фирменный рядный шестицилиндровый двигатель объёмом 1,8 литра, вокруг которого буквально построен весь байк.

Дизайн вдохновлён сверхзвуковым пассажирским самолётом Concorde: BMW хотела создать мотоцикл, который выглядит быстрым даже стоя на месте.

Carakoom

Carakoom

Концепт получил сразу шесть блоков светодиодов, шесть воздухозаборников и шесть выхлопных труб.

Некоторые алюминиевые панели кузова изготовлены вручную, а среди необычных решений — регулируемая подвеска и активное охлаждение фар.

Vision K18 останется единичным концептом, но BMW намекает, что его стиль и технологии могут повлиять на будущие серийные мотоциклы.

Brabus Bodo

Carakoom

Brabus официально представил новый суперкар Bodo — модель названа в честь основателя компании Бодо Бушмана. Выпустят всего 77 экземпляров.

Автомобиль дебютировал в Италии и оказался необычным для Brabus гран-турером с дизайном, вдохновлённым Aston Martin Vanquish.

Спереди — агрессивная решётка, крупные воздухозаборники и карбоновый кузов, а сзади — активный спойлер, работающий как воздушный тормоз.

Carakoom

Салон выполнен по схеме 2+2 и во многом напоминает Aston Martin, но с фирменными деталями Brabus, карбоном и дорогой кожей.

Главная особенность — 5,2-литровый битурбо V12 мощностью 1000 л.с. и 1200 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает ровно 3 секунды, до 300 км/ч — 23,9 секунды, а максимальная скорость достигает 360 км/ч.

Суперкар получил алюминиевый монокок, адаптивную подвеску KW, карбон-керамические тормоза и систему подъёма передней части. Цена начинается от €1 млн.

Capricorn 01 Zagato Tutto Rosso

Carakoom

На конкурсе Villa d’Este показали новый прототип Capricorn 01 Zagato под названием Tutto Rosso — практически полностью красный суперкар, где 95% всех деталей окрашены в один цвет.

Красными сделали не только кузов, но и салон, колёса и даже элементы шасси.

Создатели вдохновлялись гоночными Alfa Romeo 1930-х годов с кузовами Zagato.

Carakoom

Внутри — красная кожа Connolly и алькантара, а исключением стали лишь педали, приборы и рычаг механической коробки.

Суперкар построен на карбоновом монококе с уникальной красной смолой.

Под капотом — компрессорный V8 объёмом 5,2 литра на базе Ford, выдающий 900 л.с. и 1000 Нм. В паре с ним работает 5-ступенчатая механика.

Carakoom

При массе менее 1200 кг автомобиль разгоняется до 100 км/ч менее чем за 3 секунды и способен развить 360 км/ч.

Всего выпустят 19 экземпляров в честь года основания Zagato — 1919. Цена начинается от €2,95 млн.

Ferrari HC25

Carakoom

Ferrari показал уникальный суперкар HC25, созданный по программе Special Projects для одного клиента.

В основе лежит Ferrari F8 Spider, но кузов полностью новый и показывает будущее дизайна марки.

Модель стала длиннее, шире и ниже обычного F8. Внешность сочетает черты современных Ferrari 12Cilindri и F80: узкие светодиодные фары, агрессивные воздухозаборники и тонкие задние фонари, встроенные прямо в вентиляционные отверстия.

Кузов окрашен в матовый серый цвет с чёрными и жёлтыми акцентами.

Carakoom

Carakoom

Салон почти без изменений перекочевал от F8 Spider, получив лишь уникальную отделку.

Под капотом — классический 3,9-литровый битурбо V8 без гибридной системы. Он выдаёт 720 л.с. и 770 Нм, работая с 7-ступенчатым «роботом». Разгон до 100 км/ч занимает 2,9 секунды, максимальная скорость — 340 км/ч.

Проект создавался около двух лет совместно с клиентом и дизайнерским центром Ferrari. Стоимость не раскрывается, но подобные индивидуальные Ferrari обычно стоят несколько миллионов долларов.

Vision BMW Alpina

Carakoom

А ещё BMW показала концепт Vision BMW Alpina, который намекает на будущее бренда после полного перехода под контроль BMW.

Концепт сохраняет традиционные ценности Alpina — скорость, комфорт и роскошь. В отличие от «заряженных» моделей BMW M, здесь акцент сделан не на треке, а на статусе.

Автомобиль получился огромным: почти 5,2 метра в длину, с длинным капотом и силуэтом классического гран-турера.

Carakoom

Под капотом находится V8, а не электромотор, как можно было подумать по закрытой решётке радиатора. Скорее всего, речь идёт о доработанной версии 4,4-литрового битурбо V8 от современных BMW.

Дизайн вдохновлён классическими Alpina и BMW 507: «акулий нос», сдержанные линии и фирменные многоспицевые диски.

Интерьер выполнен в минималистичном стиле с кожей, хрустальными элементами и даже выдвижными бокалами для задних пассажиров.

Первую серийную BMW Alpina нового поколения представят уже в следующем году — её построят на базе 7-серии.