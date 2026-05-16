Дилеры рассказали, что будет с российским авторынком в мае

Май традиционно считается одним из самых спокойных месяцев для авторынка. Сезонность оказывает значительное влияние на спрос: длинные праздники, снижение деловой активности, отток части аудитории за город и в путешествия – все это отражается на продажах. Такое мнение высказал «Автостату» директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов.

Он считает, что майские результаты вряд ли догонят апрельские. Причина, по его словам, проста: сезонный спад неизбежен.

Согласно расчетам его компании, реализация составит порядка 105-110 тысяч новых легковых автомобилей. Получается, что если сравнивать с апрелем, то объемы продаж немного просядут. Впрочем, коллегу поддерживают не все. Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский настроен менее пессимистично.

Он считает, что праздники в этом году оказались короче, чем в прошлом, а значит, рабочий ритм восстанавливается быстрее. Падение если и случится, то совсем незначительное – в пределах 5%, полагает Шапринский. Совсем иной взгляд у генерального директора ГК «Автодом» Андрея Ольховского. Он напоминает о внешних факторах. На конечную цену машин давят волатильность рубля и, что не менее важно, растущие логистические издержки. Раньше грузы шли по привычным морским маршрутам, а теперь доставка может существенно подорожать. Естественно, это отразится на стоимости автомобилей.