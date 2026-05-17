В ГИБДД раскрыли, когда грозит штраф за предметы на лобовом стекле

Эксплуатация автомобиля запрещается в случае, если на его лобовое стекло установлены предметы, ограничивающие обзорность. Об этом сообщили RT в Госавтоинспекции МВД России.

Исключение составляют зеркала заднего вида, детали стеклоочистителей, наружные и нанесённые или встроенные в стёкла радиоантенны, нагревательные элементы устройств размораживания и осушения ветрового стекла, дополнили в ведомстве.

«Если размещённый предмет существенно ограничивает обзор с места водителя, такие действия могут быть квалифицированы как нарушение условий эксплуатации транспортных средств и повлечь административную ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП России», — предупредили в ГИБДД.

Госавтоинспекция МВД России напомнила, что мобильные телефоны, навигаторы и другие гаджеты должны быть закреплены в автомобиле таким образом, чтобы не отвлекать от управления транспортным средством и не ограничивать обзорность водителю.

