В перечень такси следует включить все авто, производимые в РФ

Автомобили возрожденной марки Volga предложили включить в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси. С соответствующей инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров. В письме, направленном на имя министра промышленности и торговли Антона Алиханова, предлагается устранить существующие административные барьеры для нижегородского бренда. Продажи этих машин, напомним, должны стартовать уже этим летом.

"Наше предложение касается как текущих, так и будущих моделей. Если их включат в список, то производитель будет больше мотивирован повышать уровень локализации, который сейчас пока еще достаточно низок. Мы знаем, что они делаются на базе известных моделей китайской компании Geely. Я общался с представителями предприятия, и, например, в текущем году они уже самостоятельно планируют производить покраску кузова", - сообщил "РГ" председатель объединения Илья Зотов.

По его словам, для пассажиров положительное решение Минпромторга в отношении инициативы означало бы большую вариативность в выборе такси. В текущем списке мало автомобилей в классе "комфорт" и "комфорт плюс", а Volga как раз могла бы занять эту нишу. "Традиционно именно автомобили нижегородского производства Volga были массово представлены в такси в нашей стране и пользовались особой популярностью у населения. Уверены, что появление автомобилей Volga в таксопарках будет очень позитивно встречено как профессионалами рынка, так и пассажирами, что позволит предприятию еще активнее работать над степенью локализации и обеспечения производства ключевых, критически значимых компонентов", - говорится в письме.

Напомним, совсем скоро планируется дебют трех моделей Volga - K50, K40 и C50.

"Учитывая, что для отрасли такси необходим широкий выбор отечественных автомобилей, произведенных или собираемых в субъектах Российской Федерации, прошу Вас рассмотреть возможность включения автомобилей марки Volga в реестр легковых автомобилей, допущенных для использования в качестве легкового такси, внеся корректировки по срокам оформления СПИК (специальных инвестиционных контрактов. - Прим. "РГ") до 1 апреля 2026 года", - говорится в письме председателя Общероссийского объединения пассажиров Зотова к министру.

В пресс-службе возрожденного бренда отметили, что у "Волги" есть все основания для включения в перечень такси. "Ключевым критерием для этого с точки зрения законодательства является наличие специального инвестиционного контракта, и у нас подписан СПИК. Он предусматривает высокий уровень обязательств по локализации, и опережающий темп достижения целевых показателей по ним выше, чем у брендов, запущенных до 2025 года. И, конечно же, мы видим высокий потенциал спроса на наши автомобили в этом сегменте. Просторный салон бизнес-класса, надежная конструкция, обеспечивающая безопасность пассажиров, и адаптация к российским условиям эксплуатации делают автомобили Volga логичным выбором для таксопарков, которые ищут современную и экономически эффективную альтернативу", - сообщает автопроизводитель.

Как рассказала "РГ" исполнительный директор Ассоциации "Национальный совет такси" Наталия Лозинская, в перечень следовало бы включить все модели, производимые на территории России. "Это позволит перевозчикам сохранить определенную гибкость при обновлении подвижного состава и принимать решения, исходя из экономической целесообразности и доступности конкретных моделей", - отметила она.

Также, по ее словам, в этом году владельцы и руководители таксомоторных компаний формируют инвестпланы в условиях сохраняющейся высокой стоимости капитала и одновременно ограниченного регуляторной рамкой выбора доступных автомобилей.

"Эти факторы сдерживают обновление автопарка и увеличивают нагрузку на бизнес, вынуждая откладывать закупки. В связи с этим дальнейшее формирование перечня должно осуществляться с опорой на системную обратную связь от перевозчиков и экспертного сообщества, а также на фактические данные об эксплуатации разрешенных автомобилей в интенсивных коммерческих режимах. Такой подход позволит обеспечить баланс между требованиями регулирования и реальными экономическими условиями работы отрасли", - считает эксперт.

На первом этапе в линейку бренда войдут кроссоверы K40 и K50, являющиеся аналогами компактного Geely Atlas и среднеразмерного Geely Monjaro, а также седан D-класса Volga C50 - его прототипом выступил Geely Preface.

Volga K40 получит множество электронных ассистентов, включая систему удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков, камеры кругового обзора и автоматическое управление дальним светом.

Покупателям предложат две версии двигателя и трансмиссии: 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 147 л.с. с 7-ступенчатой роботизированной КПП (7DCT) и передним приводом, а также 2-литровый турбированный двигатель мощностью 200 л.с. с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач (8AT) и полным приводом.

Volga K50 построена на платформе класса D. Среди особенностей - высококачественные материалы в отделке, панорамная крыша с люком и атмосферная контурная подсветка салона.

Машину оснастят бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра (238 л.с.), 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Анонсирована адаптивная подвеска, которая подстраивается под дорожные условия.

Что касается Volga C50, то модель позиционируется как автомобиль бизнес-класса. От Preface седан отличает прежде всего фирменная решетка радиатора, логотип Volga, а также особые элементы внешней и внутренней отделки.

Бензиновый 2-литровый двигатель с турбонаддувом предложат в двух вариантах форсировки: 150 л.с. или 200 л.с. Трансмиссия - 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями, привод - передний.