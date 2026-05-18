Эксперт назвал преимущества подержанной Лады Vesta перед конкурентами

Эксперт «За рулем» назвал преимущества подержанной Лады Vesta перед конкурентами.

В составленный изданием «За рулем» рейтинг надежности машин класса B+, в состоянии «немного б/у» служащих сегодня неплохой альтернативой новой Гранте за миллион рублей, вошло несколько по-настоящему знаковых для российского рынка автомобилей.

Да и как может быть иначе? Конечно, сегодня на рынке авто с пробегом пользуются успехом те седаны, хэтчи и универсалы, которые заработали славу недорогих, надежных и неприхотливых. Среди них – Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и VW Polo.

Но на первое место эксперт Александр Виноградов поставил... Весту. С небольшой оговоркой: речь именно о дорестайлинговых автомобилях.

Таких машин на рынке много – и седанов, и универсалов. Кузов у Весты весьма живучий, салон эргономически хорош, хотя вид со временем и теряет. Тем не менее...

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»: