Suzuki Vitara на родном моторе прошла 700 тысяч км: Что случилось с кроссовером

У жителя британского Бедфорда пробег Suzuki Vitara 2017 года перевалил за 700 тысяч километров (436 500 миль).

© Российская Газета

Согласно данным от сервисной компании RAC, владелец кроссовера ежегодно проезжал 77 тысяч километров (что эквивалентно 48 тысячам миль). Это означает, что средний ежедневный пробег, без учета выходных и праздничных дней, достигал 211 километров. Такой показатель стал рекордным для модели Vitara, когда-либо зафиксированным в Великобритании.

Удивительно, но у японского кроссовера по-прежнему стоит родной 1,6-литровый бензиновый двигатель и штатная трансмиссия (тип которой - механическая или автоматическая - не уточняется). Также заводская выхлопная система осталась без изменений.

За все время интенсивной эксплуатации не было отмечено ни утечек моторного масла, ни каких-либо значительных технических сбоев. Техническое обслуживание сводилось к выполнению стандартных процедур.

Единственный ремонт, который потребовался за весь период, заключался в замене резинового пыльника на приводном валу.

Ранее официальный аккаунт подразделения BMW Classic в одной из социальных сетей опубликовал фотографию BMW 5-Series в кузове E39, проехавшую 940 000 км. 29-летний седан из Финляндии сошел с конвейера 10 июня 1996 года.