Suzuki Vitara на родном моторе прошла 700 тысяч км: Что случилось с кроссовером
У жителя британского Бедфорда пробег Suzuki Vitara 2017 года перевалил за 700 тысяч километров (436 500 миль).
Согласно данным от сервисной компании RAC, владелец кроссовера ежегодно проезжал 77 тысяч километров (что эквивалентно 48 тысячам миль). Это означает, что средний ежедневный пробег, без учета выходных и праздничных дней, достигал 211 километров. Такой показатель стал рекордным для модели Vitara, когда-либо зафиксированным в Великобритании.
Удивительно, но у японского кроссовера по-прежнему стоит родной 1,6-литровый бензиновый двигатель и штатная трансмиссия (тип которой - механическая или автоматическая - не уточняется). Также заводская выхлопная система осталась без изменений.
За все время интенсивной эксплуатации не было отмечено ни утечек моторного масла, ни каких-либо значительных технических сбоев. Техническое обслуживание сводилось к выполнению стандартных процедур.
Единственный ремонт, который потребовался за весь период, заключался в замене резинового пыльника на приводном валу.
Ранее официальный аккаунт подразделения BMW Classic в одной из социальных сетей опубликовал фотографию BMW 5-Series в кузове E39, проехавшую 940 000 км. 29-летний седан из Финляндии сошел с конвейера 10 июня 1996 года.