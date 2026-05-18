Эксперт рассказал, что с продажами новых автомобилей в России

На минувшей неделе авторынок в очередной раз показал продажи чуть выше отметки в 25 тысяч новых легковых автомобилей. Несмотря на снижение на 3% к предыдущей неделе, результат можно считать стабильным, сообщает глава "Автостата" Сергей Целиков. Неделя захватила "хвост майских праздников", когда многие россияне уезжали в мини-отпуска.

По отношению к аналогичной неделе прошлого года в легковом сегменте динамика положительная (+12,4%). Чего не скажешь о коммерческом сегменте.

Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV до 3,5 тонн) продемонстрировали снижение на 19,2% к неделе ранее и на 28,8% к 20-й неделе прошлого года.

Грузовой сегмент также в минусе. Зарегистрировано всего 838 грузовиков (MCV+HCV). По отношению к предыдущей неделе это минус 4,1%, а к 20-й неделе прошлого года падение почти на 18%.

На этом фоне радует лишь сегмент мототехники. За неделю зарегистрировано 2383 новых мотоцикла, что на 7,4% больше чем неделей ранее и на 17,9% превышает результат аналогичной недели прошлого года, добавляет эксперт.

Ранее "РГ" сообщала, что будет с ценами на автомобили на фоне укрепления рубля.