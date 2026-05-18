Lexus LS перестанет быть седаном

Lexus готовится кардинально изменить концепцию своего флагманского седана LS: в новом поколении модель может превратиться в роскошный внедорожник или кроссовер. Эта информация стала известна благодаря данным японских СМИ. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Намёк на смену формата появился ещё на Japan Mobility Show 2025: вместо традиционного седана Lexus представил два необычных концепта — шестиколёсный luxury van и купеобразный кроссовер. Глава подразделения CALTY Иэн Картабиано назвал LS в будущем «семейством флагманов», а саму аббревиатуру компания теперь трактует как Luxury Space, а не только как обозначение представительского седана. По слухам, проект под названием LS SUV уже получил одобрение, а дебют может состояться в 2027 или 2028 году. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Тенденция к замене седанов внедорожниками объяснима: текущее поколение LS выпускается с 2017 года, что делает его одним из самых возрастных в линейке Lexus. Кроме того, спрос на большие седаны падает, а покупатели премиум-класса всё чаще выбирают SUV, такие как BMW X7, Mercedes-Benz GLS и Range Rover. У Lexus есть модель LX, но это прежде всего внедорожник с акцентом на проходимость, а не прямой конкурент люксовым кроссоверам. Новый LS может быть гибридом или электромобилем — упоминаются возможные обозначения LS600h+ и LS800e, но это лишь догадки. Для поклонников классического седана такое преобразование может оказаться непривычным, однако рынок уже диктует свои правила: статус теперь измеряется не длиной кузова, а комфортом и технологичностью, и Lexus явно хочет сохранить имя LS, адаптируя его к новым реалиям.