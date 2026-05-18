Перечислены главные ошибки при выборе электромобилей

Перечислены главные ошибки россиян при выборе электрокаров. По всему миру интерес к электромобилям стабильно растёт год от года. Однако даже опытные водители при выборе такого транспортного средства рискуют столкнуться с рядом трудностей, которых можно избежать, если тщательно изучить все нюансы, сообщает портал 110km.ru.

В частности, потенциальных покупателей электромобилей призывают тщательно изучить все особенности выбранной модели и не экономить на ёмкости аккумулятора. Особенно если поездки планируются не только по городу.

Кроме того, на скорость разряда батареи влияют стиль вождения и наружная температура. Так, в морозы запас хода сокращается намного быстрее, чем летом, а активная езда, особенно по трассе, способна сократить его почти вдвое.

Кстати, эксперты советуют при планировании поездок изучить доступные на маршруте зарядные станции, иначе можно оказаться в затруднительном положении. Стоит быть готовым, что в ряде случаев придётся делать крюк. Впрочем, до 100% заряжать аккумулятор не стоит, можно обойтись 80%. Если машина поддерживает быструю зарядку, то процесс займёт около получаса.

Ещё одна небольшая хитрость — чаще использовать режим рекуперации энергии, что позволяет заряжать машину на ходу. В городе он активизируется на торможении, на трассе можно отпускать газ и катиться без помощи двигателя.

Да и сам процесс пополнения энергии в городе может быть сопряжён с рядом трудностей: не всегда рядом с домом можно найти удобную и бюджетную зарядку, к тому же на неё может быть очередь. В этом случае может выручить парковка в торговом центре или около работы.

Выигрывают в этом случае жители частных домов: свободное место и собственная станция всегда есть в распоряжении, но её установкой должен заниматься только специалист. Сэкономить можно ночью, если подключён динамический тариф, также снизить стоимость можно за счёт солнечных панелей.

На износ элементов питания влияют частые полные заряды и глубокие разряды. Так что эксперты советуют держать уровень в диапазоне между 20% и 80%. Для дальних поездок можно зарядить батарею до 100%.

Кроме того, нужно обращать внимание на наличие опций: подогрев руля и сидений, навигации с функцией планирования зарядок, система быстрого пополнения энергии — это опции делают поездки более комфортными, но влияют на уровень заряда.