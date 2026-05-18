Topspeed назвал лучшие и худшие модели Audi

Согласно отчету издания Topspeed, лучшими моделями Audi на сегодня являются Q8 e-tron 2024 года, Audi e-tron 2022 года, Audi A4 2024 года, Audi SQ5 2024 года, Audi A6 2024 года, Audi Q7 2025 года и Audi Q5 2024 года.

Худшие Audi, по мнению издания, это Audi Q8 2025 года, Audi A4 Allroad 2025 года и Audi Q3 2025 года.

Выводы Topspeed основываются на исследовании платформы Kelley Blue Book (KBB), которое базируется на нескольких сотнях отзывах реальных пользователей платформы, оценивавших новые модели бренда по пятибалльной шкале.

О лидере рейтинга - Audi Q8 e-tron 2024 года - в отчете говорится, что это лучший автомобиль бренда с точки зрения качества и комфорта (рейтинг - 4,9 из 5).

"Серебряный" призер - Audi e-tron 2022 года - реальные пользователи хвалят за ощущение добротности и драйверские качества. По словам респондентов, это именно современный автомобиль, а не просто модный гаджет. В то же время модель критикуют за не рекордный запас хода (до 350 км). Итог - рейтинг - 4,9 балла из 5.

Audi A4 2024 года, обосновавшийся на третьем месте рейтинга, удостоился комплиментов за хорошую управляемость и экономичность, в то же время есть критика за неважную курсовую устойчивость вне асфальта (рейтинг 4,4 балла из 5).

Еще два участника первой "пятерки" - Audi SQ5 2024 года и Audi A6 2024 года - хвалят за сбалансированность и внушительную динамику разгона (рейтинг - 4,4 и 4,3 из пяти соответственно).

Что касается аутсайдеров рейтинга, то Audi Q8 2025 года не пришелся респондентам по вкусу из-за сбоев в работе электроники (4 балла из 5). A4 Allroad 2025 года критикуют за медленный и сырой софт (4 балла из 5). Audi Q3 2025 года вменяют в вину утечки трансмиссионной жидкости, как и непрофессиональную работу сервисных служб.