Названы 10 электромобилей с пробегом, которые выгоднее новых

Покупка нового электромобиля не всегда оказывается оправданной с точки зрения выгоды. Всё чаще автолюбители обращают внимание на вторичный рынок, где можно найти неожиданно привлекательные варианты. Среди них встречаются модели, которые по соотношению цены и качества могут превзойти свежие новинки.

Эксперты отмечают, что подержанные электрокары зачастую имеют меньший износ батареи, чем принято считать, особенно если за ними правильно ухаживали. При этом стоимость такого автомобиля может быть на 30–50% ниже заводской цены. Это открывает доступ к более престижным и технологичным машинам тем, кто не готов переплачивать.

Одним из главных минусов новых электромобилей является их быстрое обесценивание. За первые два года некоторые модели теряют до 40% стоимости, тогда как на вторичке эти потери уже учтены. Однако стоит внимательно проверять состояние батареи и историю обслуживания.

Среди неожиданных находок на вторичном рынке — модели компаний Tesla, Nissan и Chevrolet, которые предлагают хорошую автономность за разумные деньги. Главное — выбрать вариант с оригинальным пробегом и прозрачной историей.