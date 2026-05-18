Дорогое удовольствие: 12 автомобилей, которые разорят пенсионеров

Покупка автомобиля — это только начало расходов: некоторые модели требуют настолько дорогого обслуживания, что могут серьезно ударить по бюджету пенсионеров. Речь идет о премиальных брендах и мощных спорткарах, запчасти для которых часто сравнимы с ценой бюджетного авто.

Например, владельцы немецких и итальянских машин сталкиваются с высокими ценами на оригинальные комплектующие и регулярное техобслуживание. В список автомобилей, которые разоряют на ремонте, вошли такие модели, как BMW 7 Series, Mercedes-Benz S-Class, Audi A8, Porsche 911, а также Maserati Quattroporte и Jaguar XJ. Эти машины требуют частой замены дорогих расходников — от масла до тормозных колодок.

Среди внедорожников особенно дорогими в обслуживании оказались Range Rover и Lexus LX. Их владельцы вынуждены платить значительные суммы за ремонт подвески и электроники.

Эксперты отмечают, что пожилые люди часто выбирают престижные авто по остаточному принципу, но затем тратят на их содержание суммы, сопоставимые с годовым доходом.

Чтобы избежать финансовых проблем, рекомендуется заранее изучить стоимость ТО и запчастей. В бюджетных моделях, таких как Toyota Corolla или Kia Rio, содержание обходится в разы дешевле.