Пять причин довериться «японцам»: гибриды, которые экономят и служат годами

В ходе сравнительного анализа эффективности гибридных моделей от японских брендов выяснилось, что лидером по минимальному расходу топлива стал Toyota Prius Hybrid — всего около 4 литров на 100 километров в смешанном цикле, согласно данным американского EPA и независимым дорожным тестам.

© Toyota

Чуть менее экономичным, но всё равно весьма скромным агрегатором отличается Honda Civic Hybrid с показателем 4,8 литра на сотню в комбинированном режиме. Эти цифры опубликованы производителем и подтверждены экспертами издания Edmunds. Honda Accord Hybrid варьирует расход от 5 до 5,3 литра в зависимости от комплектации; проверки на дороге показали, что реальное потребление остаётся ниже 6 литров.

Toyota Corolla Cross Hybrid тратит в среднем 5,6 литра на 100 км, хотя официальная информация от EPA предполагает немного более высокий расход, однако на практике автомобиль оказывается экономичнее. Lexus UX 300h, официально заявленный как 5,5 литра на сотню, на деле демонстрирует ещё лучшие значения, превосходя ожидания. Все перечисленные модели славятся своей надёжностью и долговечностью.