Пять уникальных версий Honda Accord, которые не попали на рынок США

В истории Honda Accord есть модели, которые никогда не доезжали до рынка США, хотя были весьма примечательны. Разработчики создавали особые версии для Японии и Европы, и многие из них до сих пор остаются неизвестными американским автолюбителям. Пять уникальных модификаций выделяются среди них своими техническими характеристиками и дизайном.

© Honda

Самая мощная версия Accord SiR, выпускавшаяся с 1994 по 1997 год, комплектовалась 2,2-литровым двигателем VTEC мощностью около 190 лошадиных сил. Она выходила в трёх кузовных исполнениях: седан, купе и универсал. Этот автомобиль стал известен благодаря успешным выступлениям в гонках, хотя официально его в США не продавали.

Необычную версию универсала Accord (1998-2002) отличали оригинальный дизайн кузова и вместительный салон с большим багажником. При этом её выпускали только для внутреннего рынка Японии и некоторых стран Азии, из-за чего она осталась незамеченной в Америке.

Высокопроизводительная модификация Accord Type R (1998-2002) впервые использовала знаменитую приставку Type R за пределами Японии. Её 2,2-литровый мотор VTEC выдавал 209 лошадиных сил и агрегатировался с пятиступенчатой механической коробкой. При ограниченном тираже модель предназначалась исключительно для европейского рынка.

Семейство Accord Euro R включало два поколения и обладало ещё более мощным 2,2-литровым двигателем VTEC — до 217 лошадиных сил. Благодаря усовершенствованным подвеске, тормозам и трансмиссии автомобиль демонстрировал отличную динамику. Как и Type R, этот вариант продавался только в Европе и Японии (где он назывался Euro R).

Дизельный вариант i-DTEC (2008-2015) компания разработала специально для европейского рынка с фокусом на экономию топлива и снижение выбросов CO₂. Двухлитровый турбодизель обеспечивал хорошую топливную эффективность и приличную динамику, однако официального импорта в США не было, поэтому модель осталась совершенно неизвестной американским покупателям.