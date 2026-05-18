Эксперты рассказали про надежность кроссовера Hyundai Tucson

Кроссовер Hyundai Tucson заслуженно считается одним из самых надёжных автомобилей в своём классе — к такому мнению склоняются специалисты, изучившие долгосрочные данные об эксплуатации модели. Эксперты проанализировали статистику поломок и отзывы владельцев за несколько лет, после чего пришли к выводу, что машина демонстрирует высокую устойчивость к серьёзным неисправностям даже при интенсивном использовании. Особенно отмечают, что силовой агрегат и трансмиссия редко вызывают нарекания даже после пробегов более 150 тысяч километров. Пишет портал speedme.ru.

Также специалисты обращают внимание на качество сборки салона: большинство владельцев не жалуются на скрипы или преждевременный износ отделочных материалов. По их словам, электроника в Tucson работает стабильно, а редкие сбои устраняются по гарантии без серьёзных затрат. В то же время некоторые эксперты рекомендуют регулярно проверять состояние подвески — на сложных дорожных покрытиях амортизаторы могут потребовать замены уже к 50–60 тысячам километров. Однако в целом машину характеризуют как неприхотливую в обслуживании и рассчитанную на долгий срок службы.