Рубль укрепился: каких скидок ждать покупателям машин

Эксперты Блинов и Семенов оценили влияние укрепления рубля на цены автомобилей.

Российский рубль не сбавляет оборотов, и это заметно: на выходные и понедельник, 18 мая, Центробанк зафиксировал доллар на отметке 73,1 рубля, а евро – на уровне 85,1 рубля. Участники авторынка при этом предупреждают, что ждать скидок пока рано.

Юрий Блинов, директор по маркетингу АГ «Авилон», уверен: для серых схем ввоза рубль вещь принципиальная.

«Курс для параллельного импорта всегда чувствителен, потому что валютная составляющая в себестоимости автомобиля очень высокая: закупка, логистика, расчеты с поставщиками, часть сопутствующих расходов», – пояснил эксперт.

Правда, тут же добавил, что сильная валюта не ведёт к моментальному удешевлению машин – ведь в конечную цену зашиты утильсбор, таможня, логистика и расходы на финансирование с хранением.

Схожей позиции придерживается Анатолий Семенов, директор Ассоциации параллельного импорта. Он отмечает: крепкий рубль реально делает закупку машин за границей выгоднее, а значит, у импортёров появляется поле для манёвра. Например, можно чуть сдвинуть ценник вниз или за те же деньги предложить покупателю комплектацию побогаче.

Между тем, Николай Иванов, директор по продажам новых автомобилей «Рольф», заметил, что текущее укрепление рубля уже неплохо подсветило ряд предложений для клиентов. А вот Антон Шапарин, вице-президент НАС, смотрит на ситуацию осторожнее.

«Курс колеблется вверх и вниз. Колебания эти незначительные. И в любом случае все это касается только исключительно автомобилей до 160 л.с. Автомобили мощнее отсечены от нашего рынка довольно надежно утилизационным сбором», – подчеркнул он.

Если машина уже стоит на складе в России, её себестоимость считается по той самой, «старой», экономике. Блинов объясняет: когда автомобиль выкуплен, доставлен и растаможен, быстро пересмотреть стоимость вслед за курсом не выйдет. Поэтому дилеры чаще прибегают к точечным мерам – скидки по трейд-ин, выгодные кредиты или сервисные пакеты.

Иванов добавляет, что рынок сейчас склонен к постепенным и аккуратным корректировкам – как на наличные машины, так и на будущие поставки.

«Если один из игроков начинает снижать цены, остальным приходится реагировать, чтобы сохранять конкурентоспособность», – пояснили в «Рольфе».

Семенов вторит коллегам: автомобили, уже ввезённые в страну, серьёзно не подешевеют – они закупались по прежнему курсу и прошли всю цепочку. Всё ограничится разовыми скидками или более гибкими условиями сделки. «Более заметно укрепление рубля может сказаться на будущих партиях. Если курс сохранится на текущих уровнях или рубль продолжит укрепляться, новые поставки могут заходить по более комфортной себестоимости», – считает специалист.

Шапарин же настроен ещё скептичнее. По его словам, ждать ощутимого снижения цен не приходится: рынок давит дефицит денег у покупателей и нехватка реально востребованных автомобилей. К тому же машины, попавшие в страну до очередного повышения утильсбора, уже имеют ценовое преимущество и пользуются спросом – дешеветь им незачем.

Спрос на параллельный импорт остаётся стабильным. Блинов говорит об устойчивом интересе к проверенным брендам с понятной репутацией, высокой ликвидностью и предсказуемой эксплуатацией. В «Авилоне» в топе – Volkswagen, Volvo, Audi, Mercedes-Benz и Porsche, а среди крупных американских SUV особенно выделяется Cadillac Escalade. Иванов тоже отмечает популярность Toyota, Volkswagen, Mazda и BMW.

«Клиент покупает не просто автомобиль. Он покупает знакомую инженерную школу, бренд, остаточную стоимость, ликвидность и понятный опыт эксплуатации. Это и есть нормальная логика зрелого покупателя», – резюмирует Блинов.

Особо привлекательными для покупки Иванов называет BMW X3 (чуть дороже 7 млн рублей), Toyota Highlander (примерно 5 млн), Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Часть этих моделей снова выглядит конкурентно, несмотря на высокий утильсбор.

Семенов напоминает про общую динамику рынка: по данным «Автостата», за январь – апрель 2026-го в России продано 382,5 тысячи новых легковушек – это на 9,6% больше, чем год назад. Апрель к тому же стал лучшим месяцем года с результатом 117,5 тысячи машин. По мнению эксперта, стабильный курс рубля может подстегнуть спрос, в основном, в сегменте импортных авто и моделей по параллельному импорту.