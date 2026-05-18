AIM начала серийное производство компактного электромобиля EVM

На Окинаве началось серийное производство сверхкомпактного электромобиля AIM EVM, первую партию из 24 штук уже отправили в город Наха. После финальной проверки машины поступят клиентам. Этот транспорт официально признан категорией сверхкомпактной мобильности, что позволяет ему передвигаться в регионах с соответствующим разрешением — в данном случае по всей префектуре Окинава. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Для островного региона такой формат особенно актуален из-за различий в транспортных потребностях между районами. Большой автомобиль здесь часто неудобен, а компактный EVM подходит для коротких поездок, доставки и бытовых маршрутов. Кроме того, батарея машины может использоваться как резервный источник питания для дома — важное преимущество в регионе, где часты тайфуны и отключения света.

Президент AIM Юкинори Судзуки назвал запуск производства и выход на рынок Окинавы значительным шагом к созданию мобильности, отвечающей местным реалиям. Компания видит EVM не как игрушку, а как минимальную единицу транспортной инфраструктуры — простой инструмент для мест, где обычный автомобиль избыточен. Успех проекта будет зависеть от практических факторов: стоимости владения, надежности и интеграции в повседневную жизнь островов.