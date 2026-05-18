Как не «попасть» при покупке летних шин: три простых совета

Эксперт Пархомчук рассказал, как выбрать качественные и безопасные шины.

Ищете новые летние шины? В какой бы ценовой категории вы ни искали, качество и подлинность шины легко оценить, если знать простые правила.

На что обратить внимание, чтобы не ошибиться с выбором, напомнил Александр Пархомчук, руководитель Группы по технической поддержке клиентов, тестированию и сертификации шинной компании Ikon Tyres.

Александр Пархомчук, эксперт Ikon Tyres:

Первое правило – подлинность шин. Поддельные и нелегально ввезённые шины сегодня это не редкость. Как не ошибиться? Простой и надежный способ – проверить товар через систему маркировки «Честный знак».

Процедура простая: скачайте приложение «Честный знак», наведите камеру на QR код (он есть на этикетке). Система мгновенно покажет бренд, страну и дату выпуска, а главное - подтвердит законность ввода в оборот.

Если QR кода нет, он не распознаётся или выдает ошибку, перед вами наверняка контрафакт. Производители, официально представленные на российском рынке, например Ikon Tyres, маркируют каждое свое изделие и следят за качеством маркировки.

Второе – наличие дефектов. Не все шины проходят одинаково строгий контроль качества, транспортируются и хранятся правильно, поэтому при покупке важно проверить комплект на наличие дефектов.

Осмотрите шины на предмет повреждений. На шинах не должно быть порезов, проколов, деформаций (замятий) и следов загрязнений.

Оцените состояние протектора. У новых летних шин глубина рисунка протектора в среднем составляет 6-8 мм, у зимних - 8-10 мм. Меньшая глубина протектора может указывать на то, что шина могла быть в употреблении.

И третье – гарантии и сервис. Обратите внимание на наличие дополнительных гарантий и клиентской поддержки со стороны шинных производителей при выборе нового комплекта. Это обеспечит дополнительную защиту в случае возникновения форс-мажоров.