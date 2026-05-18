Эксперты оценили рыночные перспективы новых автомобилей SKM М7

АвтоВАЗ объявил о старте отгрузок автомобилей М7 в дилерскую сеть Lada Business. Названа стартовая цена - 2 863 000 рублей за исполнение цельнометаллический фургон (ЦМФ). Эксперты, опрошенные "Российской газетой", оценили перспективы модели.

Блогер Сергей Захаров считает цены на новое семейство SKM вполне конкурентоспособными.

"Если АвтоВАЗ сможет обеспечить понятный сервис, запчасти и нормальную остаточную стоимость, у модели есть шанс заинтересовать малый бизнес, которому Largus уже маловат", - отметил специалист.

Эксперт Павел Федоров уверен, что ключевым соперником SKM M7 при таком ценовом позиционировании станет Sollers SF1.

"Самый прямой конкурент при такой цене здесь - Sollers SF1, затем это также Foton View и только потом, наверное, семейство ГАЗ "Соболь". Потому что SKM M7 - это машина компактная, она с низкой крышей, она проходит для доставки "последней мили", заездов в городские паркинги. При этом, если посмотреть на Sollers SF1, то характеристики очень похожи. Отдача двигателей - 2 литра и 137 л.с. у SKM M7 и 1,5 литра и 136 л.с. у Sollers SF1. И по габаритам модели очень похожи", - заявил эксперт.

Однако цену, озвученную АвтоВАЗом на SKM M7, Федоров не считает плюсом.

"Sollers стоит от 2 150 000 рублей, SKM M7 при стартовой цене 2 863 000 рублей гораздо дороже. Если мы говорим про коммерческий транспорт, здесь решает не только начальная стоимость, но также стоимость лизинга, потому что в основном такая техника покупается в лизинг или в кредит. И третье - стоимость ТО. По всем этим параметрам вариант от Sollers выглядит более выгодным. Он также полностью локализован и уже больше года продается", - отметил Федоров.

В то же время эксперт отметил ряд преимуществ АвтоВАЗа в конкурентной борьбе.

"У АвтоВАЗа есть мощная дилерская сеть. Если сравнить дилерскую сеть "Соллерса" и АвтоВАЗа, то у АвтоВАЗа дилерская сеть будет крупнее, это факт. Я допускаю, что АвтоВАЗ будет делать спецпредложения, а "Соллерс" будет понимать, что появился более близкий конкурент в этом сегменте", - отметил специалист.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что цена 2 863 000 рублей выставлена на SKM M7 с тем, чтобы развести эту модель с Lada Largus.