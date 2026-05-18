Как подготовиться к путешествию на мотоцикле

Чтобы с комфортом проехать на мотоцикле на море, следует грамотно рассчитать свои силы и вещи, которые берёте с собой, рассказал в беседе с RT руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

«Экипировка должна быть удобной для длительной езды в статичном положении, удобной при ходьбе и минимально сковывать движения. Чем удобнее будет в пути, тем меньше мотоциклист устанет», — поделился он.

По его словам, следует обязательно взять с собой несколько комплектов дождевиков, сменную обувь и одежду.

«Также обязательно иметь с собой лампочки в головную фару, запасную приводную цепь и замки для неё. Лучше всего взять несколько комплектов замков, так как в процессе полевого ремонта замок может рассыпаться и потеряться», — отметил он.

Далее комплект для экстренного ремонта колёс — это очень важная вещь, которую необходимо иметь с собой в дальней поездке, продолжил эксперт.

«В дополнение можно взять аккумуляторный насос для подкачки шин. Он занимает мало места в кофрах и не требует подключения к бортовой сети мотоцикла, а его заряда хватит на накачку четырёх — шести колёс», — посоветовал он.

Минимальный набор инструмента также нужно взять с собой, добавил Ладушкин.

«Стоит взять и аптечку. Самое главное — там должны быть средства, которыми можно обработать и перевязать раны при падении, жгут, хладоэлемент, а также не лишними будут средства от отравления и ожогов», — перечислил он.

