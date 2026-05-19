Корейский кроссовер нашей и не нашей сборки: какой выбрать

Названы плюсы и минусы кроссовера Kia Seltos/KX3 производства РФ, Кореи, Казахстана и КНР.

Kia Seltos – компактный кроссовер длиной 4370 мм.

Привод — передний или полный. До 2022 года собирали в Калининграде, затем обильно ввозили в новом и подержанном виде из Кореи и Казахстана (местной сборки), а также из Китая (в том числе под названием Kia KX3).

У китайской версии «не наш» мотор 1.5 и только передний привод. А из Кореи прибыли машины с дизелем. Больше трети машин на вторичке – после рестайлинга, проведенного в 2022 году.

Достоинства

Щедрое для «бюджетника» оснащение.

Хорошая эргономика.

Недостатки

Завышенная цена.

Посредственная защита от коррозии.

Неоднородное качество сборки.

Дефицит запчастей для «чужих» агрегатов.

Моторы

Для нашего рынка предназначались атмосферники G4FG 1.6 (121 или 123 л. с.) и G4NH 2.0 (149 л. с.), а также турбомотор G4FJ 1.6 (177 л. с.).

Гидроавтомат и МКП доступны только при атмосферном двигателе 1.6, двухлитровый сочетается с вариатором, турбомотор 1.6 – лишь с роботом.

У атмосферников с распределенным впрыском эпизодически случаются задиры (причины – скверное масло, нагрузки на холодную, разрушение нейтрализатора). Однако они надежны и служат свыше 300 тысяч км. Китайский атмосферник G4FL 1.5 (115 л. с.), судя по всему, также вполне благополучный.

У турбомотора 1.6 основные проблемы – нарастающий к 100 тысячам км расход масла (по причине накопления нагара) и невеликий ресурс цепного привода ГРМ. Встречается еще турбо 1.4 (140 л. с.) той же линейки Smartstream и со схожим характером. Ресурс их определенно меньше, чем у атмосферников, а непосредственный впрыск требует дорогих сортов топлива.

Дизель 1.6 (136 л. с.) неплох по надежности, но в содержании до́рог: многие системы нуждаются в регулярной ­прочистке.

Коробки передач

Механическая коробка, хоть и подтекает, нормальная и живучая, но крайне редкая (одна машина на сотню). К прекрасно знакомому нам автомату A6GF1 также вопросов немного.

С вариатором C0GF1 всё сложнее. Заявлен ресурс 200 тысяч км, теоретически можно рассчитывать и на 300 тысяч – здесь не ремень, а тянущая цепь, очень стойкая. Но в ремонт он всё равно чаще попадает в диапазоне 100–150 тысяч км, как и другие похожие агрегаты, – изнашиваются подшипники валов и клапан маслонасоса.

При таких же пробегах или раньше начинает дурить и семиступенчатый робот D7UF1 с двумя сухими сцеплениями. Ему жизненно необходимы неусыпный контроль уровня масла и адаптация управляющей электроники по мере износа фрикционов. Самые уязвимые места – узел сцеплений и двухмассовый маховик.

Муфта полного привода нежная, при сколь-нибудь длительных нагрузках перегревается.

Эксплуатационные болячки

Подвеска для наших дорог не идеальна. На машинах для российского рынка шаровые опоры и амортизаторы иногда сдавались до 50 тысяч км. Вряд ли на китайских или корейских версиях ситуация лучше.

К рулевому механизму и тормозной системе особых нареканий нет.

Много претензий к качеству и стойкости ветрового стекла первичной комплектации – на некоторых машинах лопалось самопроизвольно, не говоря уж про прилетающие камушки.

Быстрой коррозии по неизвестным причинам подвержены передние двери, их нередко перекрашивали по гарантии.

Электроника и электрическая часть толково продумана и надежна.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке:Seltos 2.0 CVT 4x2

Оптимальный выбор:Seltos 1.6 МКП или АКП 4х2

За те же деньги:Haval F7, Hyundai Creta, Nissan Qashqai, Renault Kaptur

