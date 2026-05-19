Названы автомобили, которые чаще всего выбирают водители-новички

Специалисты страховой компании "Росгосстрах" рассказали, на какие машины чаще всего водители без опыта оформляют полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

По их словам, первым автомобилем чаще всего выбирают проверенные подержанные модели с недорогими и доступными деталями.

Для женщин-новичков, недавно получивших водительское удостоверение, наиболее популярными стали Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Ford Focus, Volkswagen Polo, Chevrolet Aveo, Renault Sandero, Renault Logan, Toyota Corolla и Hyundai Getz.

Мужчины проявляют больший интерес к отечественным автомобилям. В этом сегменте лидируют Lada Granta, Ford Focus, Kia Rio, ВАЗ 2114/2115, Hyundai Solaris, ВАЗ 2107, Volkswagen Polo, Lada Priora, Renault Logan и ВАЗ 2121 ("Нива").

Директор по развитию портфеля ОСАГО в компании "Росгосстрах" Юрий Стрекалов в разговоре с Lenta.ru подчеркнул, что эксперты традиционно рекомендуют молодым водителям начинать свой путь за рулем с доступных автомобилей. Это связано с легкостью приобретения запчастей для кузовного ремонта, учитывая, что новички чаще попадают в ДТП и имеют более высокую вероятность стать виновником аварии. Подобные риски оказывают прямое влияние на стоимость страховых полисов.

Кроме того, Стрекалов посоветовал водителям, стремящимся минимизировать расходы на эксплуатацию автомобиля, учитывать мощность двигателя. Этот параметр также является одним из ключевых факторов при определении цены страховки. Он заключил, что на начальном этапе обучения вождения целесообразнее отдать предпочтение автомобилям с менее мощным мотором.

Ранее "РГ" сообщала о том, что весной число заявок на обслуживание машин по страховке выросло в полтора раза.